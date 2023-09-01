Українкам почнуть виплачувати нову допомогу. Як подати заявку

Українки, які постраждали від війни чи втратили рідних на фронті, можуть отримати фінансову допомогу від благодійників. Виплати надають жінкам, які постраждали від агресії РФ, починаючи з 2014 року.
Про це пишуть на сайті благодійного фонду "Мама моя".
Фінансова допомога передбачена для жінок:
Українкам, які належать до згаданих категорій треба заповнити заявку за посиланням та вказати наступну інформацію:
Після обробки заявки та у разі позитивного рішення фонд зв'яжеться із заявницею і жінці видадуть платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися за визначений фондом перелік товарів. Обов'язковою умовою на отримання допомоги є згода на обробку персональних даних.
Жінка зобов’язана використовувати видану картку виключно для безготівкової форми розрахунків. З благодійної картки не можна зняти готівку чи придбати товари, які не передбачені переліком фонду.
За умовами фонду, картку не можна використати для придбання алкогольних напоїв, сигарет чи для оплати участі в азартних іграх.
Також жінка не може передавати банківську картку, надану фондом, іншим особам, а також повідомляти інформацію про паролі, коди доступу, секретні коди, СVV-код тощо цієї банківської картки третім особам.
Після користування карткою, жінка зобов’язана надавати фонду інформацію про факт цільового використання благодійної допомоги, надаючи фонду копії чеків, виданих відповідними закладами торгівлі.
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