Українкам почнуть виплачувати нову допомогу. Як подати заявку

Кому саме надають допомогу

Фінансова допомога передбачена для жінок:

житло яких було пошкоджено або знищено через війну

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій

чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни

Як отримати фінансову допомогу

Українкам, які належать до згаданих категорій треба заповнити заявку за посиланням та вказати наступну інформацію:

свій e-mail

чи маєте ви громадянство України

чи маєте картку ПриватБанку

контактний номер телефону

посилання на вашу сторінку у Facebook, Instagram та/або Linkedin (за наявності)

де ви мешкаєте зараз (Україна, тимчасово окупована територія, Польща тощо)

чи маєте можливість отримати посилку через кур'єрську службу

прізвище та ім'я

адреса реєстрації місця проживання

індивідуальний податковий номер

чи є у вас діти, якщо так - вкажіть їхній вік

інформацію про вашого сімейного партнера

інформацію про роботу та житло

чи є у вас на утриманні інші люди

додайте свою фотографію або себе з дітьми

коротко опишіть вашу історію

Після обробки заявки та у разі позитивного рішення фонд зв'яжеться із заявницею і жінці видадуть платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися за визначений фондом перелік товарів. Обов'язковою умовою на отримання допомоги є згода на обробку персональних даних.

На що можна і не можна використати допомогу

Жінка зобов’язана використовувати видану картку виключно для безготівкової форми розрахунків. З благодійної картки не можна зняти готівку чи придбати товари, які не передбачені переліком фонду.

За умовами фонду, картку не можна використати для придбання алкогольних напоїв, сигарет чи для оплати участі в азартних іграх.

Також жінка не може передавати банківську картку, надану фондом, іншим особам, а також повідомляти інформацію про паролі, коди доступу, секретні коди, СVV-код тощо цієї банківської картки третім особам.

Після користування карткою, жінка зобов’язана надавати фонду інформацію про факт цільового використання благодійної допомоги, надаючи фонду копії чеків, виданих відповідними закладами торгівлі.