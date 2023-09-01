Украинкам начнут выплачивать новую помощь. Как подать заявку

Кому именно оказывают помощь

Финансовая помощь предусмотрена для женщин:

жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны

мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий

мужчины и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий

мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны

Как получить финансовую помощь

Украинкам, которые принадлежат к упомянутым категориям, нужно заполнить заявку по ссылке и указать следующую информацию:

свой e-mail

имеете ли вы гражданство Украины

имеете ли карточку ПриватБанка

контактный номер телефона

ссылку на вашу страницу в Facebook, Instagram и/или Linkedin (при наличии)

где вы проживаете сейчас (Украина, временно оккупированная территория, Польша и т. д.)

имеете ли возможность получить посылку через курьерскую службу

фамилия и имя

адрес регистрации места жительства

индивидуальный налоговый номер

есть ли у вас дети, если да - укажите их возраст

информацию о вашем семейном партнере

информацию о работе и жилье

есть ли у вас на содержании другие люди

добавьте свою фотографию или себя с детьми

кратко опишите вашу историю

После обработки заявки и в случае положительного решения фонд свяжется с заявительницей и женщине выдадут платежную карту, на которой она сможет рассчитываться за определенный фондом перечень товаров. Обязательным условием получения помощи является согласие на обработку персональных данных.

На что можно и нельзя использовать помощь

Женщина обязана использовать карту исключительно для безналичных расчетов. С благотворительной карты нельзя снять наличные или приобрести товары, не предусмотренные перечнем фонда.

По условиям фонда, карту нельзя использовать для приобретения алкогольных напитков, сигарет или для оплаты участия в азартных играх.

Также женщина не может передавать банковскую карту, предоставленную фондом, другим лицам, а также сообщать информацию о паролях, кодах доступа, секретных кодах, СVV-кодах и т. д. этой банковской карточки третьим лицам.

После пользования картой женщина обязана предоставлять фонду информацию о факте целевого использования благотворительной помощи, предоставляя фонду копии чеков, выданных соответствующими заведениями торговли.