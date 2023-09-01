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Украинкам начнут выплачивать новую помощь. Как подать заявку

Некоторые украинки могут получить денежную помощь
Автор: Василина Копытко

Украинки, которые пострадали от войны или потеряли родных на фронте, могут получить финансовую помощь от благотворителей. Выплаты предоставляются женщинам, пострадавшим от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

Об этом пишут на сайте благотворительного фонда "Мама моя".

Кому именно оказывают помощь

Финансовая помощь предусмотрена для женщин:

  • жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны
  • мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий
  • мужчины и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий
  • мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны

Как получить финансовую помощь

Украинкам, которые принадлежат к упомянутым категориям, нужно заполнить заявку по ссылке и указать следующую информацию:

  • свой e-mail
  • имеете ли вы гражданство Украины
  • имеете ли карточку ПриватБанка
  • контактный номер телефона
  • ссылку на вашу страницу в Facebook, Instagram и/или Linkedin (при наличии)
  • где вы проживаете сейчас (Украина, временно оккупированная территория, Польша и т. д.)
  • имеете ли возможность получить посылку через курьерскую службу
  • фамилия и имя
  • адрес регистрации места жительства
  • индивидуальный налоговый номер
  • есть ли у вас дети, если да - укажите их возраст
  • информацию о вашем семейном партнере
  • информацию о работе и жилье
  • есть ли у вас на содержании другие люди
  • добавьте свою фотографию или себя с детьми
  • кратко опишите вашу историю

После обработки заявки и в случае положительного решения фонд свяжется с заявительницей и женщине выдадут платежную карту, на которой она сможет рассчитываться за определенный фондом перечень товаров. Обязательным условием получения помощи является согласие на обработку персональных данных.

На что можно и нельзя использовать помощь

Женщина обязана использовать карту исключительно для безналичных расчетов. С благотворительной карты нельзя снять наличные или приобрести товары, не предусмотренные перечнем фонда.

По условиям фонда, карту нельзя использовать для приобретения алкогольных напитков, сигарет или для оплаты участия в азартных играх.

Также женщина не может передавать банковскую карту, предоставленную фондом, другим лицам, а также сообщать информацию о паролях, кодах доступа, секретных кодах, СVV-кодах и т. д. этой банковской карточки третьим лицам.

После пользования картой женщина обязана предоставлять фонду информацию о факте целевого использования благотворительной помощи, предоставляя фонду копии чеков, выданных соответствующими заведениями торговли.

Раньше мы писали о том, как украинцам получить продуктовые наборы на месяц.

Читайте также о том, что некоторым украинцам раздадут по 18 тысяч гривен в месяц.

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