Украинкам начнут выплачивать новую помощь. Как подать заявку

Украинки, которые пострадали от войны или потеряли родных на фронте, могут получить финансовую помощь от благотворителей. Выплаты предоставляются женщинам, пострадавшим от агрессии РФ, начиная с 2014 года.
Об этом пишут на сайте благотворительного фонда "Мама моя".
Финансовая помощь предусмотрена для женщин:
Украинкам, которые принадлежат к упомянутым категориям, нужно заполнить заявку по ссылке и указать следующую информацию:
После обработки заявки и в случае положительного решения фонд свяжется с заявительницей и женщине выдадут платежную карту, на которой она сможет рассчитываться за определенный фондом перечень товаров. Обязательным условием получения помощи является согласие на обработку персональных данных.
Женщина обязана использовать карту исключительно для безналичных расчетов. С благотворительной карты нельзя снять наличные или приобрести товары, не предусмотренные перечнем фонда.
По условиям фонда, карту нельзя использовать для приобретения алкогольных напитков, сигарет или для оплаты участия в азартных играх.
Также женщина не может передавать банковскую карту, предоставленную фондом, другим лицам, а также сообщать информацию о паролях, кодах доступа, секретных кодах, СVV-кодах и т. д. этой банковской карточки третьим лицам.
После пользования картой женщина обязана предоставлять фонду информацию о факте целевого использования благотворительной помощи, предоставляя фонду копии чеков, выданных соответствующими заведениями торговли.
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