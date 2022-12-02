Українка відкрила гігантську екзопленету, що за 310 світлових років від Землі

Що відомо про нову екзопланету

Екзопланетами називають планети, що обертаються навколо інших зір, а не навколо нашого Сонця. Тому відповідно вони не належать до Сонячної системи.

Астрофізики назвали відкриття HD 114082 b. Цей газовий гігант є у вісім разів важчий за Юпітер. При цьому вони мають діаметр приблизно однаковий.

Розташована екзопланета поруч із сузір'ям Кентавра. Це у південній півкулі неба, тому з території України відкриття неможливо побачити.

Нововідкрита екзопланета обертається навколо зірки, подібної до Сонця. Її щільність перевищує Земну вдвічі навіть попри те, що складається з найлегших газів - водню й гелію.

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Також команда німецьких астрономів знайшла близько 5000 інших екзопланет. 15% з них - газові гіганти, чия маса перевищує або дорівнює масі Юпітера.

Варто зазначити, що дослідники відкривають екзопланети ледве не щотижня. Але це відкриття важливе тим, що це наймолодша з планет, радіус і масу якої вдалося науковцям виміряти.

Що відомо про українську дослідницю

Ольга Захожай - кандидат фізико-математичних наук (геліофізика і фізика Сонячної системи).

2016 року вона приєдналася до групи астрономів з Інституту ім. Макса Планка в Німеччині. Команда займається пошуком екзопланет.

Ольга Захожай очолює команду вчених, що відкрили нову унікальну екзопланету (фото: Укрправда)

В Україні такі відкриття поки неможливо робити, бо нема потужних телескопів та спеціальних інструментів. А Інститут ім. Макса Планка має доступ до обсерваторії Ла-Силья у чилійській пустелі Атакама. Саме звідти Ольга спостерігала за нічним небом й з командою зробила відкриття.