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Українка відкрила гігантську екзопленету, що за 310 світлових років від Землі

Українка зробила знакове відкриття (фото: NASA/JPL-Caltech)
Автор: Василина Копитко

Астрономи з Німеччини, команду яких очолила українка Ольга Захожай, відкрили наймолодшу гігантську екзопланету. Її вік становить лише 15 млн років. Розташована вона на відстані 310 світлових років від Землі.

Про це повідомив Інститут Макса Планка.

Що відомо про нову екзопланету

Екзопланетами називають планети, що обертаються навколо інших зір, а не навколо нашого Сонця. Тому відповідно вони не належать до Сонячної системи.

Астрофізики назвали відкриття HD 114082 b. Цей газовий гігант є у вісім разів важчий за Юпітер. При цьому вони мають діаметр приблизно однаковий.

Розташована екзопланета поруч із сузір'ям Кентавра. Це у південній півкулі неба, тому з території України відкриття неможливо побачити.

Нововідкрита екзопланета обертається навколо зірки, подібної до Сонця. Її щільність перевищує Земну вдвічі навіть попри те, що складається з найлегших газів - водню й гелію.

(Скриншот)

Також команда німецьких астрономів знайшла близько 5000 інших екзопланет. 15% з них - газові гіганти, чия маса перевищує або дорівнює масі Юпітера.

Варто зазначити, що дослідники відкривають екзопланети ледве не щотижня. Але це відкриття важливе тим, що це наймолодша з планет, радіус і масу якої вдалося науковцям виміряти.

Що відомо про українську дослідницю

Ольга Захожай - кандидат фізико-математичних наук (геліофізика і фізика Сонячної системи).

2016 року вона приєдналася до групи астрономів з Інституту ім. Макса Планка в Німеччині. Команда займається пошуком екзопланет.

Ольга Захожай очолює команду вчених, що відкрили нову унікальну екзопланету (фото: Укрправда)

В Україні такі відкриття поки неможливо робити, бо нема потужних телескопів та спеціальних інструментів. А Інститут ім. Макса Планка має доступ до обсерваторії Ла-Силья у чилійській пустелі Атакама. Саме звідти Ольга спостерігала за нічним небом й з командою зробила відкриття.

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