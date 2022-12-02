Украинка открыла гигантскую экзопленету, которая за 310 световых лет от Земли

Что известно о новой экзопланете

Экзопланетами называют планеты, вращающиеся вокруг других звезд, а не вокруг нашего Солнца. Поэтому, соответственно, они не относятся к Солнечной системе.

Астрофизики назвали открытие HD 114082 b. Этот газовый гигант в восемь раз тяжелее Юпитера. При этом они имеют диаметр примерно одинаковый.

Расположена экзопланета рядом с созвездием Кентавра. Это в южном полушарии неба, поэтому с территории Украины открытие невозможно увидеть.

Новооткрытая экзопланета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Ее плотность превосходит Земную в два раза даже несмотря на то, что состоит из самых легких газов - водорода и гелия.

(Скриншот)

Также команда германских астрономов нашла около 5000 других экзопланет. 15% из них - газовые гиганты, чья масса превышает или равна массе Юпитера.

Следует отметить, что исследователи открывают экзопланеты чуть ли не еженедельно. Но это открытие важно тем, что это самая молодая из планет, радиус и массу которой удалось измерить ученым.

Что известно об украинской исследовательнице

Ольга Захожай - кандидат физико-математических наук (гелиофизика и физика Солнечной системы).

В 2016 году она присоединилась к группе астрономов из Института им. Макс Планка в Германии. Команда занимается поиском экзопланет.

Украинский астрофизик Ольга Захожай, возглавляющая команду ученых, открывших новую уникальную экзопланету (фото: Украинская правда)

В Украине такие открытия пока невозможно делать, потому что нет мощных телескопов и специальных инструментов. А Институт им. Макс Планка имеет доступ к обсерватории Ла-Силья в чилийской пустыне Атакама. Именно оттуда Ольга наблюдала за ночным небом и с командой совершила открытие.