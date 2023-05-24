Українка стала "кращою співачкою року" в Росії: що відомо про зрадницю

Українка Ганна Асті (справжнє ім'я Ганна Дзюба) стала кращою співачкою року в РФ за версією росіян. Їй вручили статуетку на церемонії нагородження премії RU TV.

Також Асті забрала ще три нагороди, серед яких "пісня року" та "прорив року". Зі сцени уродженка Черкас подякувала російській публікі і заявила, що "не дарма" для неї співала.

Артистка виконала кілька своїх російськомовних хітів і не сказала жодного слова про жорстоку війну, яку розв'язала Росія в Україні.

Анна Асті у Москві (фото: Instagram)

Зазначимо, серед тих, хто взяв участь у події, були уродженець Донецька Олександр Ревва (Артур Пирожков) і корінний одесит Стас Костюшкін, який знову заспівав у дуеті "Чай вдвоем".

Хто така Анна Асті

Ганна – уродженка міста Черкаси. Їй 33 роки. Свою кар'єру Ганна спочатку намагалася будувати на дві країни, але у підсумку обрала Росію.

Наприкінці 2020 року вона одружилася з російським бізнесменом. Також вона брала участь у дуеті Artik and Asti.