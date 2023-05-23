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У Києві після скандалу скасували концерт Світлани Лободи

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Київ, Вівторок 23 травня 2023 14:25
У Києві після скандалу скасували концерт Світлани Лободи Фото: Концерт Світлани Лободи у Києві не відбудеться (facebook.com.loboda official)
Автор: Людмила Жукова

У Києві скасували концерт Світлани Лободи, запланований на 25 серпня в Osocor Residence.

Про це повідомили власники концертного майданчика у Instagram.

Деталі скандалу з Лободою

Спочатку співачка Світлана Лобода, яка з 2014 року гастролювала у РФ, збиралася дати в Osocor Residence благодійний концерт. Під час заходу планували зібрати кошти на відновлення ЛОР-відділення дитячої лікарні "Охматдит".

Але реакція українців після анонсу виступу була дуже бурхливою. Люди писали, що не вірять співачці, яка жила та співала у Росії з 2014 року. Також наголошували, що організатори цього заходу намагаються вибілити репутацію артистки.

Після скандалу 23 травня організатори концерту повідомили, що виступу зірки не буде, його скасовано. Гроші за квитки людям повернуть.

У Києві після скандалу скасували концерт Світлани Лободи Під цим постом з'явилося багато коментарів на підтримку цього рішення.

  • Не перекладайте відповідальність. Ви ж знаєте, хто така Лобода і шо вона робила весь цей час.
  • Єдине правильне рішення.
  • Вам прикро, що не прокотило. Не прикривайте благодійністю те, що нею не є.
  • Концерту Лободи не буде не лише 25/08 у Києві. Її в Україні взагалі ніколи не буде.
  • Все правильно! Концертів Лободи в Україні більше ніколи не буде. Спробувала один анонсувати — побачила народний гнів. Нехай більше і не планує ніколи їх.

Нагадаємо, що скандал із Віктором Павликом через спецперепустку отримав ще одне продовження.

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