Українка представлятиме Молдову на Євробаченні 2024: хто вона та що відомо

На Євробаченні 2024 Молдову може представляти українка Юлія Вітранюк. Наразі дівчина лише бореться за таку можливість, оскільки її трек пройшов до лонглиста Нацвідбору Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі "Музвар".
Юлія виступить на Нацвідборі на Євробачення в Молдові з піснею "Rise Up". Її співачка написала разом з американським діджеєм DPSTP.
Виконавиця розповіла, що трек подавали на український Нацвідбір, проте він не пройшов. Тому дівчина вирішила спробувати себе в Молдові.
Юлія Вітранюк (фото: instagram.com/july.vitraniuk)
Додамо, що DPSTP бере участь у відборі як гурт. Для участі в складі заявки повинен бути громадянин тієї країни, яку представляють артисти. У цьому випадку це Молдова, тому до DPSTP та Юлії доєдналася бек-вокалістка з Молдови
Відомо також, що Юлія Вітранюк перебуває у стосунках з Ігорем Діденчуком. Він є переможцем Євробачення 2022 у складі Kalush Orchestra та представником України на конкурсі 2021 року у складі Go_A.
У фінал пройшли такі виконавці:
Крім того, українці мали змогу самостійно обрати 11-го фіналіста за допомогою голосування в "Дії". За результатами опитувань перемогу здобула ANKA з піснею "Палала". За неї проголосували 80 944 українців.
Раніше ми повідомляли про те, що Наталія Валевська звинуватила ANKA у плагіаті її пісні.
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