Украинка будет представлять Молдову на Евровидении 2024: кто она и что известно

Что известно об участнице

Юлия выступит на Национальном отборе на Евровидение в Молдове с песней "Rise Up". Ее певица написала вместе с американским диджеем DPSTP.

Исполнительница рассказала, что трек подавали на украинский Нацотбор, однако он не прошел. Потому девушка решила попробовать себя в Молдове.

Юлия Витранюк (фото: instagram.com/july.vitraniuk)

Добавим, что DPSTP участвует в отборе как группа. Для участия в составе заявки должен быть гражданин страны, которую представляют артисты. В этом случае это Молдова, поэтому к DPSTP и Юлии присоединилась бэк-вокалистка из Молдовы.

Известно также, что Юлия Витранюк находится в отношениях с Игорем Диденчуком. Он является победителем Евровидения 2022 года в составе Kalush Orchestra и представителем Украины на конкурсе 2021 года в составе Go_A.

Кто прошел на Нацотбор в Украине

В финал прошли следующие исполнители:

ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"

DREVO - "Endless chain"

INGRET - "Keeper"

MÉLOVIN - "Dreamer"

NAHABA - "Glasss"

NAZVA - "Slavic English"

SKYLERR - "Time is running out"

YAGODY - "Tsunamia"

YAKTAK - "Lalala"

ZIFERBLAT - "Place I Call Home"

Кроме того, украинцы имели возможность самостоятельно выбрать 11-го финалиста посредством голосования в "Дії". По результатам опросов победу одержала ANKA с песней "Палала". За нее проголосовали 80 944 украинца.