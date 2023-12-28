Украинка будет представлять Молдову на Евровидении 2024: кто она и что известно

На Евровидении 2024 Молдову может представлять украинка Юлия Витранюк. Сейчас девушка только борется за такую возможность, поскольку ее трек прошел до лонглиста Нацотбора Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале "Музвар".
Юлия выступит на Национальном отборе на Евровидение в Молдове с песней "Rise Up". Ее певица написала вместе с американским диджеем DPSTP.
Исполнительница рассказала, что трек подавали на украинский Нацотбор, однако он не прошел. Потому девушка решила попробовать себя в Молдове.
Юлия Витранюк (фото: instagram.com/july.vitraniuk)
Добавим, что DPSTP участвует в отборе как группа. Для участия в составе заявки должен быть гражданин страны, которую представляют артисты. В этом случае это Молдова, поэтому к DPSTP и Юлии присоединилась бэк-вокалистка из Молдовы.
Известно также, что Юлия Витранюк находится в отношениях с Игорем Диденчуком. Он является победителем Евровидения 2022 года в составе Kalush Orchestra и представителем Украины на конкурсе 2021 года в составе Go_A.
В финал прошли следующие исполнители:
Кроме того, украинцы имели возможность самостоятельно выбрать 11-го финалиста посредством голосования в "Дії". По результатам опросов победу одержала ANKA с песней "Палала". За нее проголосовали 80 944 украинца.
Ранее мы сообщали, что Наталья Валевская обвинила ANKA в плагиате ее песни.
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