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Українка похвалилася уловом, але всі забили на сполох: "Закопайте щуку негайно!"

Рибалка зловила щуку з чумою на річці Псел (фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Українка Катрін витягла з річки Псел велику щуку. Але у неї виникли сумніви щодо придатності цієї рибини до споживання, бо на її тілі були язви. Вона запитала у досвідчених рибалок, що це за язви та чи можна цю рибу вживати у їжу.

Яку відповідь жінка отримала від експертів та що було не так з щукою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-спільноту "Любителі риболовлі".

Який вигляд мала щука

За словами жінки доволі велику щуку вона витягла з річки Псел. На тілі рибини Катрін побачила великі язви.

"Підкажіть, що з нею? Як допомогти такій рибі, коли вона вже спіймалася? Не вперше бачу отакі язви, але щоб так багато і такі великі - вперше. Це їй вже гаплик чи отак і живуть?" - написала жінка у спільноті та розмістила фото щуки.

Чума щуки виглядає отак (фото: facebook.com/Любителі риболовлі)

Що порадили рибалки

Спочатку жінці порадили відпустити рибину назад у воду, але згодом досвідчені рибалки пояснили, що з щукою дійсно не все гаразд і вона дуже небезпечна, бо заражена небезпечним захворюванням - щучою чумою.

  • Відпускати категорично не можна! Вона заражатиме інших! Тільки закопати.
  • Викиньте на берег. Це заразно.
  • Щуча чума здається. Для людини безпечна, але я б не їв. Закопайте щуку подалі від водойми.
  • Відпускати не можна, вона буде далі заражати інших своїх родичей, тільки на березі закопати.
  • Можливо це укус видри.
  • Можливо під гвинт моторки попала.  
  • Цій болячці 100 років, і відношення до забруднення чи свинячого лайна вона не має, це язви. І вони, на жаль, дуже поширене явище.
  • Це чума щуки. Відпускати не можна. Для людини безпечна.

Ще одна щука з хворобою (фото: facebook.com/Любителі риболовлі)

Чи існує чума щуки

Як вказано на сайті Харківського рибоохоронного патруля, чума щуки дійсно існує. Це інфекційне захворювання щук відзначається в деяких природних водоймах і водосховищах різних кліматичних зон.

Етіологія хвороби досі не з'ясована. В. Шеперклаус вважає збудником чуми щук бактерію Aeromonas forma pellis, схожу на збудника краснухи коропа.

Частіше цю хворобу реєструють ранньою весною у виробників щуки в преднерестовий й нерестовий період. Окремі хворі риби зустрічаються влітку та взимку.

Виникає хвороба спорадично і характеризується швидкою течією. Спалаху хвороби сприяє ослаблення риби, травматизація, а також різке зниження температури води.

Джерелом інфекції є хворі риби та загибель може досягати 40%. Шляхи зараження та поширення хвороби не вивчені. Основні ознаки: на поверхні тіла риби з'являються сухі виразки, що нагадають потертості різних розмірів, форми та глибини. В окремих випадках виразки настільки глибокі, що видно внутрішні органи. Дуже рідко спостерігаються гнійні виразки.

Хворих та загиблих риб слід виловлювати та утилізувати. У природних водоймах заходи боротьби не розроблені. А в господарствах з профілактичною та лікувальною метою можуть застосовувати уколи антибіотиків.

До речі, раніше ми писали про те, що у Миколаївській області рибалка спіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг.

А також розповідали про те, на що необхідно звертати увагу при купівлі живої риби, щоб не отруїтися.

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