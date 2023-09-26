Українка похвалилася уловом, але всі забили на сполох: "Закопайте щуку негайно!"

Українка Катрін витягла з річки Псел велику щуку. Але у неї виникли сумніви щодо придатності цієї рибини до споживання, бо на її тілі були язви. Вона запитала у досвідчених рибалок, що це за язви та чи можна цю рибу вживати у їжу.
Яку відповідь жінка отримала від експертів та що було не так з щукою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-спільноту "Любителі риболовлі".
За словами жінки доволі велику щуку вона витягла з річки Псел. На тілі рибини Катрін побачила великі язви.
"Підкажіть, що з нею? Як допомогти такій рибі, коли вона вже спіймалася? Не вперше бачу отакі язви, але щоб так багато і такі великі - вперше. Це їй вже гаплик чи отак і живуть?" - написала жінка у спільноті та розмістила фото щуки.
Чума щуки виглядає отак (фото: facebook.com/Любителі риболовлі)
Спочатку жінці порадили відпустити рибину назад у воду, але згодом досвідчені рибалки пояснили, що з щукою дійсно не все гаразд і вона дуже небезпечна, бо заражена небезпечним захворюванням - щучою чумою.
Ще одна щука з хворобою (фото: facebook.com/Любителі риболовлі)
Як вказано на сайті Харківського рибоохоронного патруля, чума щуки дійсно існує. Це інфекційне захворювання щук відзначається в деяких природних водоймах і водосховищах різних кліматичних зон.
Етіологія хвороби досі не з'ясована. В. Шеперклаус вважає збудником чуми щук бактерію Aeromonas forma pellis, схожу на збудника краснухи коропа.
Частіше цю хворобу реєструють ранньою весною у виробників щуки в преднерестовий й нерестовий період. Окремі хворі риби зустрічаються влітку та взимку.
Виникає хвороба спорадично і характеризується швидкою течією. Спалаху хвороби сприяє ослаблення риби, травматизація, а також різке зниження температури води.
Джерелом інфекції є хворі риби та загибель може досягати 40%. Шляхи зараження та поширення хвороби не вивчені. Основні ознаки: на поверхні тіла риби з'являються сухі виразки, що нагадають потертості різних розмірів, форми та глибини. В окремих випадках виразки настільки глибокі, що видно внутрішні органи. Дуже рідко спостерігаються гнійні виразки.
Хворих та загиблих риб слід виловлювати та утилізувати. У природних водоймах заходи боротьби не розроблені. А в господарствах з профілактичною та лікувальною метою можуть застосовувати уколи антибіотиків.
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