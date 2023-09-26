Украинка похвасталась уловом, но все забили тревогу: "Закопайте щуку немедленно!"

Как выглядела щука

По словам женщины, довольно большую щуку она вытащила из реки Псел. На теле рыбы Катрин увидела большие язвы.

"Подскажите, что с ней? Как помочь такой рыбе, когда она уже поймалась? Не впервые вижу такие язвы, но чтобы так много и такие большие - впервые. Это ей уже гаплык или так и живут?" - написала женщина в сообществе и разместила фото щуки.

Чума щуки выглядит так (фото: facebook.com/Любители рыбалки)

Что посоветовали рыбаки

Сначала женщине посоветовали отпустить рыбу обратно в воду, но впоследствии опытные рыбаки объяснили, что со щукой действительно не все в порядке и она очень опасна, потому что заражена опасным заболеванием - щучьей чумой.

Отпускать категорически нельзя! Она будет заражать других! Только зарыть.

Выбросьте на берег. Это заразно.

Щучья чума кажется. Для человека безопасна, но я бы не ел. Закопайте щуку подальше от водоема.

Отпускать нельзя, она будет дальше заражать других родственников, только на берегу закопать.

Возможно, это укус выдры.

Возможно, под винт моторки попала.

Этой болячке 100 лет, и отношения к загрязнению или свиному дерьму она не имеет, это язвы. И они, к сожалению, очень распространены.

Это чума щуки. Отпускать нельзя. Для человека безопасна.

Еще одна щука с болезнью (фото: facebook.com/Любители рыбалки)

Существует ли чума щуки

Как указано на сайте Харьковского рыбоохранного патруля, чума щуки действительно существует. Это инфекционное заболевание щук отмечается в некоторых природных водоемах и водохранилищах разных климатических зон.

Этиология болезни до сих пор не выяснена. В. Шеперклаус считает возбудителем чумы щук бактерию Aeromonas forma pellis, похожую на возбудителя краснухи карпа.

Чаще эту болезнь регистрируют ранней весной у производителей щуки в преднерестовый и нерестовый период. Отдельные больные рыбы встречаются летом и зимой.

Возникает болезнь спорадически и характеризуется быстрым течением. Вспышки болезни способствует ослаблению рыбы, травматизации, а также резкому снижению температуры воды.

Источником инфекции есть больные рыбы, и гибель может достигать 40%. Пути заражения и распространения болезни не изучены. Основные признаки: на поверхности тела рыбы появляются сухие язвочки, напоминающие потертости разных размеров, формы и глубины. В отдельных случаях язвы настолько глубоки, что видны внутренние органы. Очень редко наблюдаются гнойные изъязвления.

Больных и погибших рыб следует вылавливать и утилизировать. В природных водоемах меры борьбы не разработаны. А в хозяйствах в профилактических и лечебных целях могут применяться уколы антибиотиков.