Украинка похвасталась уловом, но все забили тревогу: "Закопайте щуку немедленно!"

Украинка Катрин вытащила из реки Псел большую щуку. Но у нее возникли сомнения в пригодности этой рыбы к употреблению, потому что на ее теле были язвы. Она спросила у опытных рыболовов, что это за язвы и можно ли употреблять эту рыбу в пищу.
Какой ответ женщина получила от экспертов и что было не так со щукой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-сообщество "Любители рыбалки".
По словам женщины, довольно большую щуку она вытащила из реки Псел. На теле рыбы Катрин увидела большие язвы.
"Подскажите, что с ней? Как помочь такой рыбе, когда она уже поймалась? Не впервые вижу такие язвы, но чтобы так много и такие большие - впервые. Это ей уже гаплык или так и живут?" - написала женщина в сообществе и разместила фото щуки.
Чума щуки выглядит так (фото: facebook.com/Любители рыбалки)
Сначала женщине посоветовали отпустить рыбу обратно в воду, но впоследствии опытные рыбаки объяснили, что со щукой действительно не все в порядке и она очень опасна, потому что заражена опасным заболеванием - щучьей чумой.
Еще одна щука с болезнью (фото: facebook.com/Любители рыбалки)
Как указано на сайте Харьковского рыбоохранного патруля, чума щуки действительно существует. Это инфекционное заболевание щук отмечается в некоторых природных водоемах и водохранилищах разных климатических зон.
Этиология болезни до сих пор не выяснена. В. Шеперклаус считает возбудителем чумы щук бактерию Aeromonas forma pellis, похожую на возбудителя краснухи карпа.
Чаще эту болезнь регистрируют ранней весной у производителей щуки в преднерестовый и нерестовый период. Отдельные больные рыбы встречаются летом и зимой.
Возникает болезнь спорадически и характеризуется быстрым течением. Вспышки болезни способствует ослаблению рыбы, травматизации, а также резкому снижению температуры воды.
Источником инфекции есть больные рыбы, и гибель может достигать 40%. Пути заражения и распространения болезни не изучены. Основные признаки: на поверхности тела рыбы появляются сухие язвочки, напоминающие потертости разных размеров, формы и глубины. В отдельных случаях язвы настолько глубоки, что видны внутренние органы. Очень редко наблюдаются гнойные изъязвления.
Больных и погибших рыб следует вылавливать и утилизировать. В природных водоемах меры борьбы не разработаны. А в хозяйствах в профилактических и лечебных целях могут применяться уколы антибиотиков.
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