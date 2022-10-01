Українка півроку намагалась вивезти з Маріуполя маму: неймовірна історія порятунку

У Маріуполі на проспекті Металургів, 117 на 8 поверсі жила Жанна Мілащенко, викладачка німецької мови та українського мовознавства Приазовського технічного університету.

Після повномасштабного вторгнення вона стала заручницею російських військ, які знищували місто.

"Прокидаємося від того, що будинок трясе, трясе, трясе", - розповідає жінка.

28 лютого тоді по всьому місту зник зв'язок і Жанна Миколаївна вже не могла зателефонувати доньці у Київ. Тоді була боротьба за виживання, адже жінка збирала сніг, топила його, аби мати воду.

10 березня у під'їзді, коли вона підіймалася на свій 8 поверх, ракета влучила між другим та четвертим поверхами.

"Я впала, мене так вдарило по голові і я думаю, ну от і все. Кров з мене тече, набігло повне взуття", - пригадує жінка.

Жанна Мілащенко розповіла, як врятувалась з Маріуполя (скрін)

Розбитими сходинками вона доповзла до квартири, перев'язала рани й лягла у ванну, а за 3 дні до неї добиралася сусідка. Поранена і знесилена жінка залишила свій дім і пішла у підвал.

"Котик виліз мій, поцілувала бідного, я виходила останньою з під'їзду", - в сльозах розповідає Жанна Миколаївна.

При виході з під'їзду починається масований обстріл. Жанна отримала контузію і втратила свідомість. Увесь цей час її донька не припиняла пошуків ні в день, ні в ночі.

18 березня стало відомо, що в багатоповерхівку по проспекту Металургів 117 було 11 прямих влучань. Однак, донька тоді відчувала, що її мама жива та продовжувала пошуки серед мертвих і живих. І тільки через місяць отримує першу зачіпку.

"Дзвінок сусідки 30 березня. Мама у підвалі сусіднього будинку і вона жива", - переказує розмову донька.

Оксана Мілащенко розповіла про порятунок мами (скрін)

Після повної окупації Маріуполя у підвали заходили російські військові і вивозили людей у табори приморських селищ. Жанна потрапила до лікарні Мангуша через кровотечу, але її не лікували, адже вважали божевільною.

Тоді Оксана знайшла знайоме прізвище у списках цієї лікарні та волонтерів, які їдуть подивитися на жінку, що говорить українською і марить німецькою.

"Лежала в коридори жінка, погано вдягнена, брудна, ми до неї підійшли, Оксана - це ваша мама. Вони боялися мені сказати, в якому вона стані", - розповідає донька.

Після цього Оксана просить волонтерів забрати мама до Донецька, де вона жила до 2014 року. Щоб побачити маму, жінка долає довгий і небезпечний шлях у "ДНР".

"Це була мама, але інша людина. Вона не ходила, вона не говорила. Вона мені сказала єдине, залиши мене в спокої, дайте мені спокійно померти", - пригадує жінка.

У Донецьку Оксана вчила її наново ходити, їсти й читати. Як тільки Жанна Миколаївна стала на ноги - попросила її вивезти на вільну Україну. Однак, цьому заважає відсутність документів.

Мама і донька пройшли у Донецьку фільтрацію і єдиний шлях повернутися - пролягав через Росію, але їх там затримали.

"Сказали, що вам потрібно отримати документи для тимчасового існування в РФ і виїхати ви вже не зможете, бо ви біженці", - розповідає Оксана.

Оксану допитували, знімали біометричні дані, фотографували і направили у табір для біженців. Після цього друзі з Криму допомогли їм з грошами на транспорт і вони з російського табору втекли на окупований півострів. Оксана вирішила, що повернути маму зможе тільки, якщо сама буде в Україні.

Світлину мами з плакатом в руках - "я громадянка України", Оксана виклала у соцмережу, коли вже повернулася додому. Фото набрало тисячі перепостів і потрапило на очі українських урядовців.

Українка виставила у соцмережах фото мами з проханням про порятунок (скрін)

На окупованій території Жанні Миколаївні волонтери допомогли отримати довідку про ідентифікацію іноземної громадянки.

Волонтери вивезли Жанну до Мінська, де її чекав український консул з посвідченням для повернення в Україну.

"Порятунок моєї мами на 50% - це Боже диво, а на 50% - це кропітка, важка робота цих людей. І може і моя вдача трошечки", - каже Оксана.