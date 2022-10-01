Украинка полгода пыталась вывезти из Мариуполя маму: невероятная история спасения

В Мариуполе на проспекте Металлургов, 117, на 8 этаже жила Жанна Милащенко, преподавательница немецкого языка и украинского языкознания Приазовского технического университета.

После полномасштабного вторжения она стала заложницей русских войск, уничтожавших город.

"Просыпаемся от того, что дом трясет, трясет, трясет", - рассказывает женщина.

28 февраля тогда по всему городу исчезла связь, и Жанна Николаевна уже не могла позвонить дочери в Киев. Тогда была борьба за выживание, ведь женщина собирала снег, топила его, чтобы иметь воду.

10 марта в подъезде, когда она поднималась на свой 8 этаж, ракета попала между вторым и четвертым этажами.

"Я упала, меня так ударило по голове и я думаю, ну вот и все. Кровь из меня течет, набежало полную обувь", - вспоминает женщина.

Жанна Милащенко рассказала, как спаслась из Мариуполя (скрин)

Разбитой ступенькой она доползла до квартиры, перевязала раны и легла в ванную, а за 3 дня до нее добиралась соседка. Раненая и обессиленная женщина покинула свой дом и ушла в подвал.

"Котик вылез мой, поцеловала бедного, я выходила последней из подъезда", - в слезах рассказывает Жанна Николаевна.

При выходе из подъезда начинается массированный обстрел. Жанна получила контузию и упала в обморок. Все это время ее дочь не прекращала поиски ни в день, ни в ночи.

18 марта стало известно, что в многоэтажке по проспекту Металлургов 117 было 11 прямых попаданий. Однако дочь тогда чувствовала, что ее мама жива и продолжала поиски среди мертвых и живых. И только спустя месяц получает первую зацепку.

"Звонок соседки 30 марта. Мама в подвале соседнего дома и она жива", - говорит дочь.

Оксана Милащенко рассказала о спасении мамы (скрин)

После полной оккупации Мариуполя в подвалы заходили русские военные и вывозили людей в лагеря приморских поселков. Жанна попала в больницу Мангуша из-за кровотечения, но ее не лечили, ведь считали безумной.

Тогда Оксана нашла знакомую фамилию в списках этой больницы и волонтеров, которые едут посмотреть на женщину, которая говорит по-украински и бредит на немецком.

"Лежала в коридоры женщина, плохо одетая, грязная, мы к ней подошли, Оксана - это ваша мама. Они боялись мне сказать, в каком она состоянии", - рассказывает дочь.

После этого Оксана просит волонтеров забрать маму в Донецк, где она жила до 2014 года. Чтобы увидеть маму, женщина проделывает долгий и опасный путь в "ДНР".

"Это была мама, но другой человек. Она не ходила, она не говорила. Она мне сказала единственное, оставь меня в покое, дайте мне спокойно умереть", - вспоминает женщина.

В Донецке Оксана учила ее заново ходить, есть и читать. Как только Жанна Николаевна стала на ноги - попросила ее вывезти на свободную Украину. Однако этому мешает отсутствие документов.

Мама и дочь прошли в Донецкую фильтрацию и единственный путь вернуться - пролегал через Россию, но их там задержали.

"Сказали, что вам нужно получить документы для временного существования в РФ и уехать вы уже не сможете, потому что вы беженцы", - рассказывает Оксана.

Оксану допрашивали, снимали биометрические данные, фотографировали и направили в лагерь для беженцев. После этого друзья из Крыма помогли им с деньгами на транспорт и они из российского лагеря скрылись на оккупированном полуострове. Оксана решила, что вернуть маму сможет только если сама будет в Украине.

Фотографию мамы с плакатом в руках - "я гражданка Украины", Оксана выложила в соцсеть, когда уже вернулась домой. Фото набрало тысячи репостов и попало на глаза украинских чиновников.

Украинка выставила в соцсетях фото мамы с просьбой о спасении (скрин)

На оккупированной территории Жанне Николаевне волонтеры помогли получить справку об идентификации иностранной гражданки.

Волонтеры вывезли Жанну в Минск, где ее ждал украинский консул с удостоверением для возвращения в Украину.

"Спасение моей мамы на 50% - это чудо Божье, а на 50% - это кропотливая, тяжелая работа этих людей. И может и моя удача немножко", - говорит Оксана.