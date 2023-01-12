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Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео)

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Четвер 12 січня 2023 10:53
Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео) Міс Україна Всесвіт 2022 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Зовсім скоро відбудеться фінал щорічного конкурсу краси "Міс Всесвіт". За декілька днів до нього учасниці змагаються в раунді, де виходять на сцену в коктейльних і вечірніх сукнях, купальниках і національних вбраннях.

Відео з виходу представниці України показали на сторінці конкурсу в Instagram.

Як себе представила українка

Цьогорічна учасниця Вікторія Апанасенко вийшла на сцену в костюмі, який має красномовну назву "Воїн світла". Перед глядачами з-за спини дівчини виросли великі механічні крила, а вона мужньо тримала в руках меча.

Цей костюм був створений українською дизайнеркою Лесею Патокою. Над ним вона працювала чотири місяці в умовах відключень та обстрілів.

Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу українців з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем.

Біла сукня представниці України складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку пішло понад 10 метрів тканини. Автентичність доповнено паскою на сучасний лад. Костюм також прикрашає головний убір з традиційними колосками пшениці.

Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео)Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео)

Учасниця конкурсу від України (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Користувачі соціальних мереж були неймовірно вражені побаченим видовищем:

  • "Боже, це бомба. Гарний костюм, але, мабуть, важкий. Оце мусила наша міс напружитися, щоб його представити".
  • "Я хочу виразити своє захоплення нашим дизайнерам і Вікторії за такий костюм! Ви неймовірні! Це найкращий костюм за всю історію конкурсу!"
  • "До сліз і мурах на тілі..."

Що відомо про учасницю від України

Для поїздки на конкурс "Міс Всесвіт" претендентці потрібно завоювати це звання у своїй країні. У 2022 році його здобула модель родом із Чернівців Вікторія Апанасенко.

Дівчина розпочала свою конкурсну кар'єру у 2014 році, брала участь у конкурсі "Міс Чернігів-2014" і виграла конкурс. Наступного року Апанасенко відома як фіналістка "Міс Україна 2015" та володарка титулу "Принцеса Україна 2016".

Окрім модельної діяльності, Вікторія є посолом миру Глобального Договору ООН в Україні.

Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео)Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео)Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео)

Вікторія Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Раніше ми детально розповідали про історію створення костюма "Воїн світла".

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