Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео)

Зовсім скоро відбудеться фінал щорічного конкурсу краси "Міс Всесвіт". За декілька днів до нього учасниці змагаються в раунді, де виходять на сцену в коктейльних і вечірніх сукнях, купальниках і національних вбраннях.

Відео з виходу представниці України показали на сторінці конкурсу в Instagram .

Як себе представила українка

Цьогорічна учасниця Вікторія Апанасенко вийшла на сцену в костюмі, який має красномовну назву "Воїн світла". Перед глядачами з-за спини дівчини виросли великі механічні крила, а вона мужньо тримала в руках меча.

Цей костюм був створений українською дизайнеркою Лесею Патокою. Над ним вона працювала чотири місяці в умовах відключень та обстрілів.

Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу українців з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем.

Біла сукня представниці України складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку пішло понад 10 метрів тканини. Автентичність доповнено паскою на сучасний лад. Костюм також прикрашає головний убір з традиційними колосками пшениці.

Учасниця конкурсу від України (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Користувачі соціальних мереж були неймовірно вражені побаченим видовищем:

"Боже, це бомба. Гарний костюм, але, мабуть, важкий. Оце мусила наша міс напружитися, щоб його представити".

"Я хочу виразити своє захоплення нашим дизайнерам і Вікторії за такий костюм! Ви неймовірні! Це найкращий костюм за всю історію конкурсу!"

"До сліз і мурах на тілі..."

Що відомо про учасницю від України

Для поїздки на конкурс "Міс Всесвіт" претендентці потрібно завоювати це звання у своїй країні. У 2022 році його здобула модель родом із Чернівців Вікторія Апанасенко.

Дівчина розпочала свою конкурсну кар'єру у 2014 році, брала участь у конкурсі "Міс Чернігів-2014" і виграла конкурс. Наступного року Апанасенко відома як фіналістка "Міс Україна 2015" та володарка титулу "Принцеса Україна 2016".

Окрім модельної діяльності, Вікторія є посолом миру Глобального Договору ООН в Україні.

Вікторія Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)