Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео)
Зовсім скоро відбудеться фінал щорічного конкурсу краси "Міс Всесвіт". За декілька днів до нього учасниці змагаються в раунді, де виходять на сцену в коктейльних і вечірніх сукнях, купальниках і національних вбраннях.
Відео з виходу представниці України показали на сторінці конкурсу в Instagram.
Як себе представила українка
Цьогорічна учасниця Вікторія Апанасенко вийшла на сцену в костюмі, який має красномовну назву "Воїн світла". Перед глядачами з-за спини дівчини виросли великі механічні крила, а вона мужньо тримала в руках меча.
Цей костюм був створений українською дизайнеркою Лесею Патокою. Над ним вона працювала чотири місяці в умовах відключень та обстрілів.
Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу українців з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем.
Біла сукня представниці України складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку пішло понад 10 метрів тканини. Автентичність доповнено паскою на сучасний лад. Костюм також прикрашає головний убір з традиційними колосками пшениці.
Учасниця конкурсу від України (фото: instagram.com/missukraine_universe)
Користувачі соціальних мереж були неймовірно вражені побаченим видовищем:
- "Боже, це бомба. Гарний костюм, але, мабуть, важкий. Оце мусила наша міс напружитися, щоб його представити".
- "Я хочу виразити своє захоплення нашим дизайнерам і Вікторії за такий костюм! Ви неймовірні! Це найкращий костюм за всю історію конкурсу!"
- "До сліз і мурах на тілі..."
Що відомо про учасницю від України
Для поїздки на конкурс "Міс Всесвіт" претендентці потрібно завоювати це звання у своїй країні. У 2022 році його здобула модель родом із Чернівців Вікторія Апанасенко.
Дівчина розпочала свою конкурсну кар'єру у 2014 році, брала участь у конкурсі "Міс Чернігів-2014" і виграла конкурс. Наступного року Апанасенко відома як фіналістка "Міс Україна 2015" та володарка титулу "Принцеса Україна 2016".
Окрім модельної діяльності, Вікторія є посолом миру Глобального Договору ООН в Україні.
Вікторія Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Раніше ми детально розповідали про історію створення костюма "Воїн світла".
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