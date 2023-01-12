Украинка покорила зрителей феерическим нарядом на мировом конкурсе красоты (видео)
Совсем скоро состоится финал ежегодного конкурса красоты "Мисс Вселенная". За несколько дней до него участницы соревнуются в раунде, где выходят на сцену в коктейльных и вечерних платьях, купальниках и национальных нарядах.
Видео с выхода представительницы Украины показали на странице конкурса в Instagram.
Как себя представила украинка
Участница этого года Виктория Апанасенко вышла на сцену в костюме, который имеет красноречивое название "Воин света". Перед зрителями из-за спины девушки выросли большие механические крылья, а она мужественно держала в руках меч.
Этот костюм был создан украинской дизайнер Лесей Патокой. Над ним она работала четыре месяца в условиях отключений и обстрелов.
Костюм "Воин Света" символизирует борьбу украинцев с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом.
Белое платье представительницы Украины состоит из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую ушло более 10 метров ткани. Подлинность дополнена поясом на современный лад. Костюм также украшает головной убор с традиционными колосьями пшеницы.
Участница конкурса от Украины (фото: instagram.com/missukraine_universe)
Пользователи социальных сетей были потрясены увиденным зрелищем:
- "Боже, это бомба. Хороший костюм, но, пожалуй, тяжелый. Вот должна была наша мисс напрячься, чтобы его представить".
- "Я хочу выразить свое восхищение нашим дизайнерам и Виктории за такой костюм! Вы невероятны! Это лучший костюм за всю историю конкурса!"
- "До слез и муравьев на теле..."
Что известно об участнице Украины
Для поездки на конкурс "Мисс Вселенная" претендентке нужно завоевать это звание в своей стране. В 2022 году его завоевала модель родом из Черновцов Виктория Апанасенко.
Девушка начала свою конкурсную карьеру в 2014 году, участвовала в конкурсе "Мисс Чернигов-2014" и выиграла конкурс. В следующем году Апанасенко известна как финалистка "Мисс Украина 2015" и обладательница титула "Принцесса Украина 2016".
Кроме модельной деятельности Виктория является посолом мира Глобального Договора ООН в Украине.
Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Ранее мы подробно рассказывали об истории создания костюма "Воин света".
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