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Украинка покорила зрителей феерическим нарядом на мировом конкурсе красоты (видео)

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Четверг 12 января 2023 10:53
Украинка покорила зрителей феерическим нарядом на мировом конкурсе красоты (видео) Мисс Украина Вселенная 2022 (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Совсем скоро состоится финал ежегодного конкурса красоты "Мисс Вселенная". За несколько дней до него участницы соревнуются в раунде, где выходят на сцену в коктейльных и вечерних платьях, купальниках и национальных нарядах.

Видео с выхода представительницы Украины показали на странице конкурса в Instagram.

Как себя представила украинка

Участница этого года Виктория Апанасенко вышла на сцену в костюме, который имеет красноречивое название "Воин света". Перед зрителями из-за спины девушки выросли большие механические крылья, а она мужественно держала в руках меч.

Этот костюм был создан украинской дизайнер Лесей Патокой. Над ним она работала четыре месяца в условиях отключений и обстрелов.

Костюм "Воин Света" символизирует борьбу украинцев с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом.

Белое платье представительницы Украины состоит из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую ушло более 10 метров ткани. Подлинность дополнена поясом на современный лад. Костюм также украшает головной убор с традиционными колосьями пшеницы.

Украинка покорила зрителей феерическим нарядом на мировом конкурсе красоты (видео)Украинка покорила зрителей феерическим нарядом на мировом конкурсе красоты (видео)

Участница конкурса от Украины (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Пользователи социальных сетей были потрясены увиденным зрелищем:

  • "Боже, это бомба. Хороший костюм, но, пожалуй, тяжелый. Вот должна была наша мисс напрячься, чтобы его представить".
  • "Я хочу выразить свое восхищение нашим дизайнерам и Виктории за такой костюм! Вы невероятны! Это лучший костюм за всю историю конкурса!"
  • "До слез и муравьев на теле..."

Что известно об участнице Украины

Для поездки на конкурс "Мисс Вселенная" претендентке нужно завоевать это звание в своей стране. В 2022 году его завоевала модель родом из Черновцов Виктория Апанасенко.

Девушка начала свою конкурсную карьеру в 2014 году, участвовала в конкурсе "Мисс Чернигов-2014" и выиграла конкурс. В следующем году Апанасенко известна как финалистка "Мисс Украина 2015" и обладательница титула "Принцесса Украина 2016".

Кроме модельной деятельности Виктория является посолом мира Глобального Договора ООН в Украине.

Украинка покорила зрителей феерическим нарядом на мировом конкурсе красоты (видео)Украинка покорила зрителей феерическим нарядом на мировом конкурсе красоты (видео)Украинка покорила зрителей феерическим нарядом на мировом конкурсе красоты (видео)

Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Ранее мы подробно рассказывали об истории создания костюма "Воин света".

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Мисс Украина Мисс Украина Вселенная