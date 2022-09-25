UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українка перевірила ставлення поляків до росіян: відео оригінального експерименту

Колаж РБК-Україна: дівчина з України прикинулася росіянкою та поспілкувалася з поляками
Автор: Володимир Костирін

Українка вирішила перевірити, як у Польщі ставляться до громадян РФ, та влаштувала своєрідний експеримент. Дівчина дзвонила за оголошеннями про оренду житла, представлялася росіянкою, та намагалася домовитися з поляками про здачу квартири для проживання.

Результати такого "опитування" користувачка мережі з ніком "ivroxe_roksolana" опублікувала в TikTok.

На відео показано, як дівчина спілкується телефоном із поляками, обговорюючи можливість орендувати житло.

Вона в ході бесіди уточнює, що нібито росіянка, розпитує, чи не проживають поруч українці - мовляв, бо не хоче мати таких сусідів, і каже, що бажає повісити на балконі чи на вікні зйомної квартири прапор РФ.

Роксолана, проводячи такий експеримент "під прикриттям" і чуючи реакцію поляків на свої фрази, під час спілкування часом не може стримати сміху.

Самі співрозмовники псевдо-"росіянки" реагують на її "вимоги" з відвертою іронією, часом з сарказмом, а іноді прямо кажуть, що таких мешканців їм не треба.

При цьому варто зазначити, що на всі провокаційні фрази експериментатора поляки відповідають без різкостей. Так, власники житла у Польщі у відповідь говорили дівчині, яка вдавала з себе росіянку і "визнавалася" у своєму українофобстві:

  • "я не дозволю, тому що це не збігається з моїми поглядами",
  • "це не серйозно",
  • "пані вже поїхала з тим прапором"...

Додамо також, як показано на ролику, поляки не відмовляли в оренді квартир громадянам РФ, якщо ті поводяться адекватно.

@ivroxe_roksolana

якщо ви думаєте, що поляки не люблять українців, ви помиляєтеся, поляки не люблять рос****ян. Тай таке)

dźwięk oryginalny - Roksolana IvRoxe

Відео: українка провела експеримент, дізнавшись ставлення поляків до громадян РФ

Як повідомлялося раніше, у Польщі виступили проти прийняття росіян, які тікають від мобілізації.

Нагадаємо також, 19 вересня стало відомо, що Польща офіційно посилила правила в'їзду для росіян і була підписана постанова.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаросіяниЖитло