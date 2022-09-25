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Украинка проверила отношение поляков к россиянам: видео оригинального эксперимента

Коллаж РБК-Украина: девушка из Украины притворилась россиянкой и пообщалась с поляками
Автор: Владимир Костырин

Украинка решила проверить, как в Польше относятся к гражданам РФ, и устроила своеобразный эксперимент. Девушка звонила по объявлениям об аренде жилья, представлялась россиянкой, и пыталась договориться с поляками о сдаче квартиры для проживания.

Результаты такого "опроса" пользователь сети с ником "ivroxe_roksolana" опубликовала в TikTok.

На видео показано, как девушка общается по телефону с поляками, обговаривая возможность арендовать жилье.

Она в ходе беседы уточняет, что якобы россиянка, расспрашивает, не проживают ли по рядом украинцы - мол, так как не хочет иметь таких соседей, и говорит, что желает повесить на балконе или окне съемной квартиры флаг РФ.

Роксолана, проводя такой эксперимент "под прикрытием" и слыша реакцию поляков на свои фразы, во время общения порой не может сдержать смех.

Сами же собеседники псевдо-"россиянки" реагируют на ее "требования" с откровенной иронией, порой с сарказмом, а иногда прямо говорят, что таких жильцов им не надо.

При этом стоит отметить, что на все "провокационные" фразы экспериментатора поляки отвечают без резкостей. Так, владельцы жилья в Польше в ответ говорили девушке, которая притворялась россиянкой и "признавалась" в своем украинофобстве:

  • "я не позволю, так как это не совпадает с моими взглядами",
  • "это несерьезно",
  • "пани уже уехала с тем флагом"...

Добавим также, как показано на ролике, поляки не отказывали в аренде квартир гражданам РФ, если те ведут себя адекватно.

@ivroxe_roksolana

якщо ви думаєте, що поляки не люблять українців, ви помиляєтеся, поляки не люблять рос****ян. Тай таке)

dźwięk oryginalny - Roksolana IvRoxe

Видео: украинка провела эксперимент, узнав отношение поляков к гражданам РФ

Как сообщалось ранее, в Польше выступили против принятия россиян, которые бегут от мобилизации.

Напомним также, 19 сентября стало известно, что Польша официально ужесточила правила въезда для россиян, и было подписано постановление.

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ПольшаросіяниЖилье