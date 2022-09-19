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Польша официально ужесточила правила въезда для россиян: подписано постановление

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Варшава, Понедельник 19 сентября 2022 19:31
Польша официально ужесточила правила въезда для россиян: подписано постановление Фото: Мариуш Каминский, глава МВД Польши (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Глава МВД Польши Мариуш Каминский подписал постановление, согласно которому будут введены дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского министра в Twitter.

"Сегодня я подписал постановление, которое ужесточает ограничение въезда в Польшу для граждан России. Это результат взаимных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Только широкие, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим", - подчеркнул Каминский.

Отметим, что теперь туристы из РФ с шенгенскими визами не смогут попасть на территорию Польши.

Напомним, ранее стало известно, что 9 сентября Совет ЕС принял решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Также мы писали, что Швейцария полностью приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

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