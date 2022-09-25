Українка перевірила ставлення поляків до росіян: відео оригінального експерименту
Українка вирішила перевірити, як у Польщі ставляться до громадян РФ, та влаштувала своєрідний експеримент. Дівчина дзвонила за оголошеннями про оренду житла, представлялася росіянкою, та намагалася домовитися з поляками про здачу квартири для проживання.
Результати такого "опитування" користувачка мережі з ніком "ivroxe_roksolana" опублікувала в TikTok.
На відео показано, як дівчина спілкується телефоном із поляками, обговорюючи можливість орендувати житло.
Вона в ході бесіди уточнює, що нібито росіянка, розпитує, чи не проживають поруч українці - мовляв, бо не хоче мати таких сусідів, і каже, що бажає повісити на балконі чи на вікні зйомної квартири прапор РФ.
Роксолана, проводячи такий експеримент "під прикриттям" і чуючи реакцію поляків на свої фрази, під час спілкування часом не може стримати сміху.
Самі співрозмовники псевдо-"росіянки" реагують на її "вимоги" з відвертою іронією, часом з сарказмом, а іноді прямо кажуть, що таких мешканців їм не треба.
При цьому варто зазначити, що на всі провокаційні фрази експериментатора поляки відповідають без різкостей. Так, власники житла у Польщі у відповідь говорили дівчині, яка вдавала з себе росіянку і "визнавалася" у своєму українофобстві:
- "я не дозволю, тому що це не збігається з моїми поглядами",
- "це не серйозно",
- "пані вже поїхала з тим прапором"...
Додамо також, як показано на ролику, поляки не відмовляли в оренді квартир громадянам РФ, якщо ті поводяться адекватно.
@ivroxe_roksolana
якщо ви думаєте, що поляки не люблять українців, ви помиляєтеся, поляки не люблять рос****ян. Тай таке)dźwięk oryginalny - Roksolana IvRoxe
Відео: українка провела експеримент, дізнавшись ставлення поляків до громадян РФ
Як повідомлялося раніше, у Польщі виступили проти прийняття росіян, які тікають від мобілізації.
Нагадаємо також, 19 вересня стало відомо, що Польща офіційно посилила правила в'їзду для росіян і була підписана постанова.