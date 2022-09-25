Українка перевірила ставлення поляків до росіян: відео оригінального експерименту

Українка вирішила перевірити, як у Польщі ставляться до громадян РФ, та влаштувала своєрідний експеримент. Дівчина дзвонила за оголошеннями про оренду житла, представлялася росіянкою, та намагалася домовитися з поляками про здачу квартири для проживання.

На відео показано, як дівчина спілкується телефоном із поляками, обговорюючи можливість орендувати житло.

Вона в ході бесіди уточнює, що нібито росіянка, розпитує, чи не проживають поруч українці - мовляв, бо не хоче мати таких сусідів, і каже, що бажає повісити на балконі чи на вікні зйомної квартири прапор РФ.

Роксолана, проводячи такий експеримент "під прикриттям" і чуючи реакцію поляків на свої фрази, під час спілкування часом не може стримати сміху.

Самі співрозмовники псевдо-"росіянки" реагують на її "вимоги" з відвертою іронією, часом з сарказмом, а іноді прямо кажуть, що таких мешканців їм не треба.

При цьому варто зазначити, що на всі провокаційні фрази експериментатора поляки відповідають без різкостей. Так, власники житла у Польщі у відповідь говорили дівчині, яка вдавала з себе росіянку і "визнавалася" у своєму українофобстві:

"я не дозволю, тому що це не збігається з моїми поглядами",

"це не серйозно",

"пані вже поїхала з тим прапором"...

Додамо також, як показано на ролику, поляки не відмовляли в оренді квартир громадянам РФ, якщо ті поводяться адекватно.

@ivroxe_roksolana якщо ви думаєте, що поляки не люблять українців, ви помиляєтеся, поляки не люблять рос****ян. Тай таке) dźwięk oryginalny - Roksolana IvRoxe

Відео: українка провела експеримент, дізнавшись ставлення поляків до громадян РФ