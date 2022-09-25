Украинка проверила отношение поляков к россиянам: видео оригинального эксперимента
Украинка решила проверить, как в Польше относятся к гражданам РФ, и устроила своеобразный эксперимент. Девушка звонила по объявлениям об аренде жилья, представлялась россиянкой, и пыталась договориться с поляками о сдаче квартиры для проживания.
Результаты такого "опроса" пользователь сети с ником "ivroxe_roksolana" опубликовала в TikTok.
На видео показано, как девушка общается по телефону с поляками, обговаривая возможность арендовать жилье.
Она в ходе беседы уточняет, что якобы россиянка, расспрашивает, не проживают ли по рядом украинцы - мол, так как не хочет иметь таких соседей, и говорит, что желает повесить на балконе или окне съемной квартиры флаг РФ.
Роксолана, проводя такой эксперимент "под прикрытием" и слыша реакцию поляков на свои фразы, во время общения порой не может сдержать смех.
Сами же собеседники псевдо-"россиянки" реагируют на ее "требования" с откровенной иронией, порой с сарказмом, а иногда прямо говорят, что таких жильцов им не надо.
При этом стоит отметить, что на все "провокационные" фразы экспериментатора поляки отвечают без резкостей. Так, владельцы жилья в Польше в ответ говорили девушке, которая притворялась россиянкой и "признавалась" в своем украинофобстве:
- "я не позволю, так как это не совпадает с моими взглядами",
- "это несерьезно",
- "пани уже уехала с тем флагом"...
Добавим также, как показано на ролике, поляки не отказывали в аренде квартир гражданам РФ, если те ведут себя адекватно.
@ivroxe_roksolana
якщо ви думаєте, що поляки не люблять українців, ви помиляєтеся, поляки не люблять рос****ян. Тай таке)dźwięk oryginalny - Roksolana IvRoxe
Видео: украинка провела эксперимент, узнав отношение поляков к гражданам РФ
Как сообщалось ранее, в Польше выступили против принятия россиян, которые бегут от мобилизации.
Напомним также, 19 сентября стало известно, что Польша официально ужесточила правила въезда для россиян, и было подписано постановление.