Українка, яка перегнала долю: історія рекордсменки Надії Соболєвої - першої чемпіонки Латвії з ралі

У 27 років Соболєва повернулася до мрії, попри сумніви й технічні складнощі.

Перший виклик — зір, який не дозволяв оцінити повороти на трасі. Рішення — операція в Києві, і вже за три тижні після неї Надія стартувала в першому ралі. Далі — більше. Її штурманкою стала Тетяна Кравцова — спеціалістка з досвідом і залізними нервами. Разом вони сформували унікальний жіночий дует, який змагався нарівні з чоловіками й доводив, що швидкість не має гендеру.

Один із поворотних моментів трапився на ралі в Східниці. Після технічної несправності екіпаж отримав півтори хвилини штрафу — для цього виду спорту майже вирок. Але замість того, щоб здатися, вони натиснули на газ і фінішували першими.

У 2024 році Соболєва разом із Кравцовою встановила історичний рекорд — вони стали першими українками, які перемогли в чемпіонаті Латвії з ралі. Жодного знайомого маршруту, чужі траси, але максимальна віддача й непохитне бажання стати першими.

Сьогодні Надія завершила кар’єру в автоспорті, але не залишила жагу до викликів.

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