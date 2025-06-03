Украинка, которая перегнала судьбу: история рекордсменки Надежды Соболевой - первой чемпионки Латвии по ралли

В 27 лет Соболева вернулась к мечте, несмотря на сомнения и технические сложности.

Первый вызов - зрение, которое не позволяло оценить повороты на трассе. Решение - операция в Киеве, и уже через три недели после нее Надежда стартовала в первом ралли. Дальше - больше, ее штурманкой стала Татьяна Кравцова - специалистка с опытом и железными нервами. Вместе они сформировали уникальный женский дуэт, который соревновался наравне с мужчинами и доказывал, что скорость не имеет гендера.

Один из поворотных моментов случился на ралли в Сходнице. После технической неисправности экипаж получил полторы минуты штрафа - для этого вида спорта почти приговор. Но вместо того, чтобы сдаться, они нажали на газ и финишировали первыми.

В 2024 году Соболева вместе с Кравцовой установила исторический рекорд - они стали первыми украинками, которые победили в чемпионате Латвии по ралли. Ни одного знакомого маршрута, чужие трассы, но максимальная отдача и непоколебимое желание стать первыми.

Сегодня Надежда завершила карьеру в автоспорте, но не оставила жажду вызовов.

Узнать больше о пути автононщицы можно на сайте спецпроекта firstua.com.ua FIRST Украина от Национального реестра рекордов.