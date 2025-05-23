Де зараз Василь Попадюк - "український Паганіні", який став всесвітньою зіркою

Його називають "українським Паганіні", а його скрипка звучала на найпрестижніших сценах світу - від Європи до Північної Америки. Василь Попадюк підкорив серця мільйонів завдяки віртуозній грі та харизмі.

Але де зараз ця музична легенда і чим живе артист сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Василя Попадюка

Василь Попадюк народився у Львові 16 січня 1966 року в родині митців: мама працювала хореографом, а тато грав на свирелі в народному ансамблі.

До речі, любов до музики передавалась у цій родині з покоління в покоління - музикували і брат Ярослав, і дід, і прадід.

Перші кроки в мистецтві Василь зробив у Києві - навчався у музичній школі імені Миколи Лисенка, а згодом вступив до Лисенківської консерваторії.

Чотири роки потому повернувся до рідного Львова, де продовжив здобувати освіту вже заочно - знову ж таки в академії імені Лисенка. Служив у військовій частині в Києві.

Його професійна кар’єра почалась у 1988 році в Москві - там він працював у "Театрі музики народів світу" та грав у Театрі імені Вахтангова. Але в 1993-му повернувся в Україну. У Києві виступав з ансамблем "Гопак" і в Державному циганському театрі "Романс".

У 1997 році Василь Попадюк переїхав до Канади, де заснував власний гурт "Papa Duke Band".

Василь Попадюк (фото: instagram.com/vasyl_popadiuk)

З цим колективом він об’їздив пів світу, даруючи слухачам унікальне поєднання класики, джазу, фолку та латинських мотивів.

Його талант помітили й на канадському телебаченні: у 2003 році скрипаль став учасником проєкту "Велика канадська музична мрія" (The Great Canadian Music Dream), де з 15 тисяч учасників вийшов у фінал і посів почесне друге місце.

Гурт "Papa Duke Band" видав чотири музичні альбоми, а сам Василь Попадюк став Заслуженим артистом України та лауреатом премії "Людина року" у 2016-му.

Як зараз живе скрипаль та що говорить про війну

Василь Попадюк зараз мешкає в Оттаві, а працює в Торонто. Попри географічну відстань, серце музиканта - в Україні. І саме з перших днів повномасштабного вторгнення це стало особливо відчутно.

"Після початку повномасштабного російського вторгнення зі мною одразу зв'язалися канадські промоутери. Перший мій виступ відбувся у концертному залі Meridian Hall у Торонто разом із Національним балетом Канади та зірковим гітаристом Джессі Куком для понад трьох тисяч людей", - згадує Василь.

Василь Попадюк (фото: instagram.com/vasyl_popadiuk)

Відтоді почався великий благодійний тур. Музикант об’їздив Канаду, а згодом і Європу та США.

"Мер міста Гамільтон, наприклад, виніс на сцену і передав українській громаді чек на 50 тисяч доларів. Потім я грав у США, Австрії, Бельгії, Люксембурзі, Італії, Іспанії та інших країнах. Щомісяця десь виступаю. Це все благодійні заходи, на яких збираємо кошти на підтримку України", - розповідає він.

Попри постійну зайнятість, Василь не втрачає зв’язку з батьківщиною і приїздить до України.

"Через війну нині, на жаль, не так часто, як раніше. Але двічі на рік точно приїжджаю. Зокрема, у рідні Львів та Київ, де в мене багато друзів. Дуже люблю Україну, це невіддільна частина мого життя", - зізнався артист.

Василь Попадюк (фото: instagram.com/vasyl_popadiuk)

Його внесок у пам’ять - не менш потужний за музику. 27 лютого 2023 року, в день річниці знищення легендарного українського літака Ан-225 "Мрія", він зіграв власний твір - тужливу й щемку "Елегію" - просто поруч із уламками повітряного велета.

Виступ був приурочений також до річниці визволення Київщини.

Попри активне концертне життя, скрипаль - турботливий батько та чоловік. Його дружина Соломія - держслужбовиця, яка працює в уряді Канади. Вона - донька Героя України, легендарного дисидента й політика Степана Хмари, який пішов із життя 21 лютого 2024 року.

"У мене три доньки: їм 3, 8 і 17 літ. Усі народилися в Канаді. Дві старші вже були в Україні, молодша - поки що ні", - розповідав музикант.

Попри життя за океаном, діти Попадюка зростають з українськими коренями.

"Дівчата ходять у суботню українську школу. Вчать три мови - англійську, французьку, українську. Російської вони не розуміють… Перевіряв це багато разів, коли ставив їм на дисках російські фільми. Втім, більшість українців, які народились у Канаді, не розуміють російської…", - ділився скрипаль.

Середня донька Попадюка (фото: instagram.com/vasyl_popadiuk)