Українка у 96 років вперше отримала закордонний паспорт: куди планує поїхати жінка

Що відомо про жінку

За словами Наталії, вона виробляє закордонний паспорт, щоб поїхати до Нідерландів, в Амстердам, де проживає її онука.

Вона зазначила, що у 1977 році вже все об'їздила, облетіла, пароплавом об'їздила, тому їй це не перший раз. Однак, є ризик.

"Уже не ті літа, щоб це витримати. Але дух витримає, тіло вже не те... Онука в літаку з нідерландцем познайомилася - і він її забрав. Я зв'язана з нею кровно і душею, вони сюди приїжджають, а я хочу побачити, де вони і як там живуть", - розповіла жінка.

Наталія Коспа (фото: скриншот)

Наталія була зв'язковою УПА

1943 року пані Наталія Коспа була зв'язковою Української повстанської армії (УПА). Тоді її у 17-років радянська влада ув'язнила на два роки.

Вона розповіла, що методи росіян до українців були такими жорстокими, як і зараз. Вони допитували її та катували чотири дні поспіль.

"Я ще молодесенька, викликали. Самі вони сидять, а четверо стало мене обробляти. Питають: "Да ти же гаваріла!". А я ж нічого не говорила, вони самі приписали мені не мої слова і хотіли, щоб я розписалася. Не давали ні сісти, ні лягти", - пригадує вона.

Чи повернеться в Україну

Жінка розповіла, що після того, як побуває в онуки, обіцяє повернутися до України. Все тому, що довго ніде не може бути і в дома найкраще.

"Хочу світ побачити. Я багато книжок читала, я знаю, що, де і як. То я хочу ще і своїми очима побачити. В Україну повернуся відразу, бо довго ніде не можу бути – не хочу вмирати ніде, тільки в Україні", - додала Наталія Коспа.

У 2023 році управлінням міграційної служби у Рівненській області оформлено 8 закордонних паспортів людям, яким виповнилось 90 і більше років. Пані Наталія серед них найстарша.