Украинка в 96 лет впервые получила загранпаспорт: куда планирует поехать женщина

Что известно о женщине

По словам Натальи, она делает загранпаспорт, чтобы поехать в Нидерланды, в Амстердам, где проживает ее внучка.

Она отметила, что в 1977 году все объездила, облетела, пароходом объездила, поэтому ей это не первый раз. Однако есть риск.

"Уже не те годы, чтобы это выдержать. Но дух выдержит, тело уже не то... Внучка в самолете с нидерландцем познакомилась - и он ее забрал. Я связана с ней кровно и душой, они сюда приезжают, а я хочу увидеть, где они и как там живут", - рассказала женщина.

Наталья Коспа (фото: скриншот)

Наталья была связной УПА

В 1943 году Наталья Коспа была связной Украинской повстанческой армии (УПА). Тогда ее в 17 лет советские власти заключили в тюрьму на два года.

Она рассказала, что методы россиян к украинцам были такими жестокими, как сейчас. Они допрашивали ее и пытали четыре дня подряд.

"Я еще молоденькая, вызывали. Сами они сидят, а четверо стало меня обрабатывать. Спрашивают: "Да ты же говорила!". А я же ничего не говорила, они сами приписали мне не мои слова и хотели, чтобы я расписалась. Не давали ни сесть, ни лечь", - вспоминает она.

Вернется ли в Украину

Женщина рассказала, что после того, как побывает во внучки, обещает вернуться в Украину. Все потому, что долго нигде не может быть и дома лучше всего.

"Хочу мир увидеть. Я много книг читала, я знаю, что, где и как. Так я хочу еще и своими глазами увидеть. В Украину вернусь сразу, потому что долго нигде не могу быть - не хочу умирать нигде, только в Украине", - добавила Наталья Коспа.

В 2023 году управлением миграционной службы в Ровенской области оформлено 8 загранпаспортов людям, которым исполнилось 90 лет и больше. Наталья среди них самая старшая.