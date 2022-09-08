Молодая крымчанка демонстративно разорвала российский паспорт на границе (видео)

Молодая девушка из временно оккупированного Россией Крыма на одном из пунктов пропуска на украинской границе заявила об отказе от навязанного ей гражданства РФ и демонстративно порвала паспорт страны-агрессора.

Об этом 8 сентября передали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По словам 18-летней крымчанки, захват украинского полуострова российскими войсками она застала в возрасте 10 лет.

"8 лет кремлевская пропаганда убеждала ребенка, что она россиянка, однако напрасно. Въехав на территорию, контролируемую украинскими властями, она сообщила, что является украинкой и хочет иметь гражданство своей страны, а не навязанное оккупантами", - говорится в публикации.

На видео показано, как девушка заявляет, что отказывается от российского гражданства, после чего ножницами разрезает паспорт, обрезки которого пограничники выбрасывают в мусорку.

"Напоминаем, территории Украины оккупированы врагом временно. В ближайшее время наши воины отвоюют эту землю у неприятеля. Надеемся и прилагаем усилия, чтобы и в Крыму вскоре выдавали паспорта с трезубцем, а не российские, которые весь мир считает токсичными, пропитавшимися кровью десятков тысяч наших защитников и мирных граждан", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

Видео: девушка из Крыма на границе уничтожила свой российский паспорт и попросила гражданство Украины