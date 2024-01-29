В Україні зростуть тарифи на електроенергію: коли і на скільки будемо платити більше

Що відомо про новий тариф

Про підвищення тарифу на електроенергію повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Також він підкреслив, що важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати таку ціну.

"Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без виключення", - заявив нардеп.

Нагорняк сказав, що лібералізація тарифів дасть двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС.

А "Укргідроенерго" зможе почати будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт, вартість якої оцінюється в 1,2 млрд доларів США.

Який тариф на світло зараз

Українцям вкотре підвищили тариф на світло з 1 червня 2023 рок. Він став єдиним і становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Судячи з планів уряду, в 2024 році тариф на світло буде складати 5,28 гривень за кіловат-годину.