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Українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля до кінця зими

Україна, Четвер 18 січня 2024 14:28
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Українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля до кінця зими Фото: Субсидія на дрова та вугілля може буди оформлена до кінця лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля до 16 234 гривень, якщо звернуться за нею в січні-лютому 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Звернутися до Пенсійного фонду можна кількома способами, онлайн чи офлайн", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 були збільшені в середньому в 4 рази, а граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо на одне домогосподарство - в 2,3 рази і відтепер може досягати 16 234 грн на рік (раніше він становив 6 973 грн на домогосподарство на рік).

У рамках проекту додаткову фінансову підтримку отримали понад 363 тис. домогосподарств (понад 278 тис. - за рахунок коштів державного бюджету і ще понад 85 тис. - за рахунок коштів УВКБ ООН).

Загальна сума додаткових виплат в рамках експерименту становить майже 2,8 млрд грн, з них - майже 1,9 млрд грн за кошти держбюджету.

Розмір субсидії і розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо (в межах нормативу) оплачують українські платники податків або міжнародні партнери.

Проект уряду

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики зможуть отримати 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень.

Виплати зможуть отримати люди, які проживають у житлових приміщеннях (будинках), не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення і які протягом 2023-2024 років.

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