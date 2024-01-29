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В Украине вырастут тарифы на электроэнергию: когда и на сколько будем платить больше

В Украине вырастут тарифы на свет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен в два раза в этом году.

О таких изменениях сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Телеграф.

Что известно о новом тарифе

О повышении тарифа на электроэнергию сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.

Также он подчеркнул, что важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, у которых нет возможности платить такую цену.

"Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения", - заявил нардеп.

Нагорняк сказал, что либерализация тарифов позволит двум государственным компаниям перестать дотировать население и через год аккумулировать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС.

А "Укргидроэнерго" сможет начать строительство Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт, стоимость которой оценивается в 1,2 млрд. долларов США.

Какой тариф на свет сейчас

Украинцам еще раз повысили тариф на свет с 1 июня 2023 года. Он стал единственным и составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Судя по планам правительства, в 2024 году тариф на свет будет составлять 5,28 гривен за киловатт-час.

Как мы ранее писали, пенсионеров просят не оставлять деньги на карточке.

Также мы сообщали, что украинцы смогут получить повышенную субсидию на дрова и уголь до конца зимы.

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