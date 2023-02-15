В Україні зросте в ціні "молочка": названі причини

Чому ціни на молочні продукти підуть нагору?

На відновлення підприємств та виробництва молока фермерам потрібен час. Обсяг виробництва нарощується поступово.

"Основною причиною подорожчання молочних продуктів в Україні є те, що ця галузь була дуже розвинена у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. З початку війни росіяни розстріляли більшу частину ферм і тому зменшився обсяг виробництва. Стада нарощуються у безпечних місцях, але на це потрібен час ", - сказав експерт.

На скільки подорожчає "молочка?

За словами Соломчука, відключення світла через обстріли також грає свою роль.

"Також на подорожчання цін дуже впливає відсутність електрики та використання генератора, яке є витратним. Тому може бути подорожчання на 3-4%", - зазначив він.

Аграрій повідомив, що має велике значення, якого виробника ми купуємо товар: локального чи національного.

"Якщо локальний виробник постачає у власні та маленькі магазини, то він не має витрат на логістику. Він завжди дасть кращу ціну, ніж національний виробник, якому потрібно робити доставку через 5-6 областей", - резюмував Соломчук.

До речі, раніше представники "Асоціації виробників молока" також прогнозували, що з огляду на зростання витрат на виробництво сирого молока зростання цін на сире молоко у 2023 році збільшиться на 25-30%.