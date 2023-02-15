В Україні зросте в ціні "молочка": названі причини

В Україні молочна продукція подорожчає приблизно на 3-4%. Річ у тому, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну частину молочних підприємств знищено.
Про це в ефірі каналу "Рада" повідомив член Аграрного Комітету Верховної Ради Дмитро Соломчук.
На відновлення підприємств та виробництва молока фермерам потрібен час. Обсяг виробництва нарощується поступово.
"Основною причиною подорожчання молочних продуктів в Україні є те, що ця галузь була дуже розвинена у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. З початку війни росіяни розстріляли більшу частину ферм і тому зменшився обсяг виробництва. Стада нарощуються у безпечних місцях, але на це потрібен час ", - сказав експерт.
За словами Соломчука, відключення світла через обстріли також грає свою роль.
"Також на подорожчання цін дуже впливає відсутність електрики та використання генератора, яке є витратним. Тому може бути подорожчання на 3-4%", - зазначив він.
Аграрій повідомив, що має велике значення, якого виробника ми купуємо товар: локального чи національного.
"Якщо локальний виробник постачає у власні та маленькі магазини, то він не має витрат на логістику. Він завжди дасть кращу ціну, ніж національний виробник, якому потрібно робити доставку через 5-6 областей", - резюмував Соломчук.
До речі, раніше представники "Асоціації виробників молока" також прогнозували, що з огляду на зростання витрат на виробництво сирого молока зростання цін на сире молоко у 2023 році збільшиться на 25-30%.
До речі, раніше ми писали про те, що молочні продукти 2023 року можуть знову подорожчати.
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