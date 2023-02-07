Ціни на каву стрибнули за рік на 30%: скільки коштує горнятко улюбленого напою

Ціна за кілограм кави минулого року зросла в середньому на 30%. На це вплинуло багато факторів, у тому числі неврожай та кліматичні проблеми. Наразі ціна 1 кг кави в Україні коливається від 300 до 1000 гривень.

Як може змінитися ціна на каву найближчим часом і якою є реальна вартість однієї чашки напою, розповів для Styler фінансовий аналітик Богдан Слуцький.

Ціни на каву в Україні

2022 року вартість одного кілограма кавових зерен сорту арабіка збільшилася в середньому на 30%. Наразі ціна зерна в Україні коливається від 300 до 1000 гривень за кілограм. Вартість кавових зерен сорту робуста зросла в середньому на 19% і зараз 1 кг коштує в Україні від 190 до 500 гривень.

"На підвищення цін вплинули як зовнішні, так і внутрішні фактори. До зовнішніх варто віднести зменшення пропозиції кавових зерен на ринку через поганий урожай у найбільшого виробника кави у світі - Бразилії та одночасно стабільно високому попиті на даний продукт серед споживачів у всьому світі ", - наголосив експерт.

Також він зазначив, що на ринку відбулося досить вагоме зменшення пропозиції й ще від одного великого експортера кави – Колумбії. Причини ті самі – кліматичні негаразди.

Крім того, вплинули й внутрішні чинники: девальвація гривні щодо іноземних валют (близько 50% у 2022 році), подорожчання логістики, а також подорожчання енергетичних ресурсів через удари агресора по енергетичній структурі країни.

Реальна вартість чашки кави

Богдан Слуцький порахував, що реальна вартість однієї чашки кави американо – від 20 до 30 гривень.

На одну порцію потрібно 8 г кави – 4 гривні (за умови, що 1 кг коштує 500 гривень). Стакан з кришкою – ще 2,5 гривні. Додаємо роботу баристи, комунальні послуги, роботу генератора (за умови приготування під час блекауту). Оптимальна націнка – 200%. Ось і виходить, що реальна ціна чашки кави в Україні – від 20 до 30 гривень.

"Попит на каву, ймовірно, у наступні роки тільки зростатиме. Тому, в умовах прогнозованої споживчої інфляції у 2023 році на рівні 20%, у 2024 році - близько 10%, а у 2025 році на рівні 6% ціна виросте. Вартість чашки кави буде також пропорційно зростатиме", - прогнозує експерт.