В Украине вырастет в цене "молочка": названы причины

Почему цены на молочные продукты пойдут вверх?

На восстановление предприятий и производства молока фермерам нужно время. Объем производства наращивается постепенно.

"Основной причиной подорожания молочных продуктов в Украине является то, что эта отрасль была очень развита в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. С начала войны россияне расстреляли большую часть ферм и потому уменьшился объем производства. Стада наращиваются в безопасных местах, но на это нужно время", - сказал эксперт.

На сколько подорожает "молочка"?

По словам Соломчука, отключение света из-за обстрелов также играет свою роль.

"Также, на удорожание цен оказывает большое влияние отсутствие электричества и использование генератора, которое является затратным. Потому может быть подорожание на 3-4%", - отметил он.

Аграрий сообщил, что имеет большое значение какого производителя приобретаем товар: локального или национального.

"Если локальный производитель снабжает собственными и маленькими магазинами, то он не имеет затрат на логистику. Он всегда даст лучшую цену, чем национальный производитель, которому нужно производить доставку через 5-6 областей", - резюмировал Соломчук.

Кстати, ранее представители "Ассоциации производителей молока" также прогнозировали, что учитывая рост затрат на производство сырого молока, рост цен на сырое молоко в 2023 году увеличится на 25-30%.