В Україні зросте в ціні "молочка": названі причини

В Україні молочна продукція подорожчає приблизно на 3-4%. Річ у тому, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну частину молочних підприємств знищено.

Про це в ефірі каналу "Рада" повідомив член Аграрного Комітету Верховної Ради Дмитро Соломчук.

Чому ціни на молочні продукти підуть нагору?

На відновлення підприємств та виробництва молока фермерам потрібен час. Обсяг виробництва нарощується поступово.

"Основною причиною подорожчання молочних продуктів в Україні є те, що ця галузь була дуже розвинена у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. З початку війни росіяни розстріляли більшу частину ферм і тому зменшився обсяг виробництва. Стада нарощуються у безпечних місцях, але на це потрібен час ", - сказав експерт.

На скільки подорожчає "молочка?

За словами Соломчука, відключення світла через обстріли також грає свою роль.

"Також на подорожчання цін дуже впливає відсутність електрики та використання генератора, яке є витратним. Тому може бути подорожчання на 3-4%", - зазначив він.

Аграрій повідомив, що має велике значення, якого виробника ми купуємо товар: локального чи національного.

"Якщо локальний виробник постачає у власні та маленькі магазини, то він не має витрат на логістику. Він завжди дасть кращу ціну, ніж національний виробник, якому потрібно робити доставку через 5-6 областей", - резюмував Соломчук.

До речі, раніше представники "Асоціації виробників молока" також прогнозували, що з огляду на зростання витрат на виробництво сирого молока зростання цін на сире молоко у 2023 році збільшиться на 25-30%.