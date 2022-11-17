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В Україні зросте розмір аліментів: коли і що зміниться

Колаж РБК-Україна: В Україні зросте розмір аліментів
Автор: Світлана Мащенко

В Україні з 1 грудня зростуть виплати на утримання дітей, тобто аліменти. Вони, як і більшість соціальних виплат, залежать від суми прожиткового мінімуму, який перераховується двічі на рік.

Що і як зміниться - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як розраховуються аліменти

Аліменти за рішенням суду та виконавчої служби мають бути у розмірі на одну дитину − однієї чверті, на двох дітей − однієї третини, на трьох і більше дітей − половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Крім того є гарантований мінімум, який стягувач отримає з боржника (навіть якщо він безробітний). Він становить не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку до досягнення повноліття (або до досягнення 23 років у випадках, коли дитина потребує матеріальної допомоги у зв'язку з непрацездатністю чи навчанням).

Скільки гарантовані аліменти зараз і на скільки зростуть?

Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року по кінець листопада становить:

  • для дітей віком до 6 років – 1100,50 грн (прожитковий мінімум 2201 грн х 50 %);
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 1372,00 грн (прожитковий мінімум 2744 грн х 50 %).

З 1 грудня аліменти зростуть на:

  • для дітей віком до 6 років – 1136 грн (прожитковий мінімум 2 272 грн х 50 %);
  • для дітей віком від 6 до 18 років – (1 416,5 грн прожитковий мінімум 2 833 грн х 50 %).

Варто знати, що зміни грошових надходжень відбуваються автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби.

Як стягнути аліменти з боржника

Один з батьків, з якими проживають діти, може подати заяву до суду щодо стягнення аліментів. Зразок позовної заяви можна знайти в інтернеті, наприклад тут, або попросити в самій інстанції.

Крім того ви маєте подати копії таких документів:

  • копія свідоцтва про укладення шлюбу (за наявності),
  • копія рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності),
  • копія свідоцтва про народження дитини (дітей),
  • довідка про склад сім’ї (за наявності),
  • копія паспорту,
  • копія облікової картки платника податків,
  • копія позовної заяви разом з доданими документами для відповідача,
  • копія паспорта і облікової картки платника податків боржника (за наявності).

Дочекайтесь рішення суду, копію якого ви можете отримати в суді (де подавали заяву), а боржник - на пошту за вказаним місцем проживання (прописки). Також ви можете відстежувати за номером провадження, чи є рішення, на спеціальному сайті.

Копії документів бажано подати в двох примірниках, позаяк деякі з них надаються боржнику разом з копією позовної заяви.

Коли на руках буде рішення, позивач може звернутися до виконавчої служби, написати заяву (зразок ви знайдете в установі), прикріпивши до неї рішення суду, отримане там.

Далі виконавча служба проводить збір інформації, роблячи запити щодо боржника у міграційну службу, фіскальну службу, з'ясовує місце працевлаштування боржника, його доходи, володіння нерухомим майном, транспортними засобами, інформацію про стан банківських рахунків.

Виходячи з цієї інформації, визначається сума щомісячних виплат, які мають бути зараховані до 10-го числа кожного наступного місяця.

Важливо!

Боржник може подавати до суду щодо зменшення суми аліментів. Окрім гарантованого мінімуму – ці суми оскаржувати не можна.

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