В Україні зросте розмір аліментів: коли і що зміниться

В Україні з 1 грудня зростуть виплати на утримання дітей, тобто аліменти. Вони, як і більшість соціальних виплат, залежать від суми прожиткового мінімуму, який перераховується двічі на рік.
Що і як зміниться - читайте нижче в матеріалі Styler.
Аліменти за рішенням суду та виконавчої служби мають бути у розмірі на одну дитину − однієї чверті, на двох дітей − однієї третини, на трьох і більше дітей − половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.
Крім того є гарантований мінімум, який стягувач отримає з боржника (навіть якщо він безробітний). Він становить не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку до досягнення повноліття (або до досягнення 23 років у випадках, коли дитина потребує матеріальної допомоги у зв'язку з непрацездатністю чи навчанням).
Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року по кінець листопада становить:
З 1 грудня аліменти зростуть на:
Варто знати, що зміни грошових надходжень відбуваються автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби.
Один з батьків, з якими проживають діти, може подати заяву до суду щодо стягнення аліментів. Зразок позовної заяви можна знайти в інтернеті, наприклад тут, або попросити в самій інстанції.
Крім того ви маєте подати копії таких документів:
Дочекайтесь рішення суду, копію якого ви можете отримати в суді (де подавали заяву), а боржник - на пошту за вказаним місцем проживання (прописки). Також ви можете відстежувати за номером провадження, чи є рішення, на спеціальному сайті.
Копії документів бажано подати в двох примірниках, позаяк деякі з них надаються боржнику разом з копією позовної заяви.
Коли на руках буде рішення, позивач може звернутися до виконавчої служби, написати заяву (зразок ви знайдете в установі), прикріпивши до неї рішення суду, отримане там.
Далі виконавча служба проводить збір інформації, роблячи запити щодо боржника у міграційну службу, фіскальну службу, з'ясовує місце працевлаштування боржника, його доходи, володіння нерухомим майном, транспортними засобами, інформацію про стан банківських рахунків.
Виходячи з цієї інформації, визначається сума щомісячних виплат, які мають бути зараховані до 10-го числа кожного наступного місяця.
Боржник може подавати до суду щодо зменшення суми аліментів. Окрім гарантованого мінімуму – ці суми оскаржувати не можна.
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