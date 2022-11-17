В Украине вырастет размер алиментов: когда и что изменится

Как рассчитываются алименты

Алименты по решению суда и исполнительной службы должны быть в размере на одного ребенка – одной четверти, на двоих детей – одной трети, на троих и более детей – половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Кроме того, есть гарантированный минимум, который взыскатель получит с должника (даже если он безработный). Он составляет не менее 50 процентов прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста до достижения совершеннолетия (или до достижения 23 лет в случаях, когда ребенок нуждается в материальной помощи в связи с нетрудоспособностью или обучением).

Сколько гарантированных алиментов сейчас и на сколько вырастут?

Минимальный гарантированный размер алиментов с 1 июля 2022 года по конец ноября составляет:

для детей до 6 лет – 1100,50 грн (прожиточный минимум 2201 грн х 50 %);

для детей от 6 до 18 лет – 1372,00 грн (прожиточный минимум 2744 грн х 50 %).

С 1 декабря алименты вырастут на:

для детей до 6 лет – 1136 грн (прожиточный минимум 2 272 грн х 50 %);

для детей от 6 до 18 лет – (1 416,5 грн прожиточный минимум 2 833 грн х 50 %).

Следует знать, что изменения денежных поступлений происходят автоматически, без обращений в органы государственной исполнительной службы.

Как взыскать алименты с должника

Один из родителей, с которыми проживают дети, может подать заявление в суд по взысканию алиментов. Образец искового заявления можно найти в интернете, например здесь, или попросить в самой инстанции.

Кроме того, вы должны подать копии следующих документов:

копия свидетельства о заключении брака (при наличии),

копия решения суда о расторжении брака (при наличии),

копия свидетельства о рождении ребенка (детей),

справка о составе семьи (при наличии),

копия паспорта,

копия учетной карты налогоплательщика,

копия искового заявления вместе с прилагаемыми документами для ответчика,

копия паспорта и учетной карточки налогоплательщика должника (при наличии).

Дождитесь решения суда, копию которого вы можете получить в суде (где подавали заявление), а должник – на почту по указанному месту жительства (прописки). Также вы можете отслеживать номер производства, есть ли решение, на специальном сайте.

Копии документов желательно подать в двух экземплярах, поскольку некоторые из них предоставляются должнику вместе с копией искового заявления.

Когда на руках будет решение, истец может обратиться в исполнительную службу, написать заявление (образец вы найдете в учреждении), прикрепив к нему решение суда, полученное там.

Далее исполнительная служба проводит сбор информации, делая запросы по поводу должника в миграционную службу, фискальную службу, выясняет место трудоустройства должника, его доходы, владение недвижимым имуществом, транспортными средствами, информацию о состоянии банковских счетов.

Исходя из этой информации, определяется сумма ежемесячных выплат, которые должны быть внесены до 10-го числа каждого следующего месяца.

Важно!

Должник может подавать в суд по уменьшению суммы алиментов. Кроме гарантированного минимума – эти суммы обжаловать нельзя.