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В Україні зростають ціни на популярний овоч: вже на 39% дорожче, ніж тиждень тому

Фото: В Україні дорожчає цибуля (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні знову почали рости ціни на цибулю після тривалого "затишшя".

Про таку цінову тенденцію повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому ціни на цибулю ростуть

За думкою гравців ринку, зростання цін у цьому сегменті пов'язане з помітним скороченням пропозиції через сезонне виснаження запасів цибулі в українських господарствах. Водночас торговельна активність на ринку цибулі трохи прискорилася, що також сприяє зростанню цін.

На цей час фермери пропонують цибулю в межах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), що в середньому на 39% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Тим не менш, вони визнають, що поки не можуть суттєво підвищити ціни, оскільки покупці все частіше виявляють незадоволеність якістю цибулі.

Що буде з цінами на цибулю далі

Аналітики відзначають, що наразі цибуля в Україні в середньому коштує на 64% дешевше, ніж на початку травня минулого року. Проте виробники не мають впевненості, чи зможуть вони і надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість цибулі у сховищах стрімко погіршується.

Скільки коштує цибуля в магазинах

Найнижча ціна на цибулю зараз у мережі супермаркетів Сільпо. Там овоч продають по 15.90 гривень за кілограм.

Ціни на цибулю в українських супермаркетах (Скриншот)

Нагадаємо, що в Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди.

Раніше ми писали про те, як в Україні змінилися ціни на продукти.

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Ціни в Україні