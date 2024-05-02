В Украине растут цены на популярный овощ: уже на 39% дороже недели назад

Почему цены на лук растут

По мнению игроков рынка, рост цен в этом сегменте связан с заметным сокращением предложения из-за сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах. В то же время, торговая активность на рынке лука немного ускорилась, что также способствует росту цен.

В настоящее время фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели. Тем не менее, они признают, что пока не могут существенно повысить цены, поскольку покупатели все чаще выражают недовольство качеством лука.

Что будет с ценами на лук дальше

Аналитики отмечают, что в настоящее время лук в Украине в среднем стоит на 64% дешевле, чем в начале мая прошлого года. Однако производители не уверены, смогут ли они и дальше повышать цены на эту продукцию, поскольку качество лука в хранилищах стремительно ухудшается.

Сколько стоит лук в магазинах

Самая низкая цена на лук сейчас в сети супермаркетов Сильпо. Там овощи продают по 15.90 гривен за килограмм.

Цены на лук в украинских супермаркетах (Скриншот)