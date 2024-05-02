RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине растут цены на популярный овощ: уже на 39% дороже недели назад

Фото: В Украине дорожает лук (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине снова начали расти цены на лук после длительного "затишья".

О такой ценовой тенденции сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему цены на лук растут

По мнению игроков рынка, рост цен в этом сегменте связан с заметным сокращением предложения из-за сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах. В то же время, торговая активность на рынке лука немного ускорилась, что также способствует росту цен.

В настоящее время фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели. Тем не менее, они признают, что пока не могут существенно повысить цены, поскольку покупатели все чаще выражают недовольство качеством лука.

Что будет с ценами на лук дальше

Аналитики отмечают, что в настоящее время лук в Украине в среднем стоит на 64% дешевле, чем в начале мая прошлого года. Однако производители не уверены, смогут ли они и дальше повышать цены на эту продукцию, поскольку качество лука в хранилищах стремительно ухудшается.

Сколько стоит лук в магазинах

Самая низкая цена на лук сейчас в сети супермаркетов Сильпо. Там овощи продают по 15.90 гривен за килограмм.

Цены на лук в украинских супермаркетах (Скриншот)

Напомним, что в Украине цены на популярный фрукты бьют все рекорды.

Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты .

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине