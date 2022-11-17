В Україні зросла ціна на сіль: скільки зараз коштує
Ціна на сіль в Україні (колаж РБК-Україна)
В Україні зросла ціна морської солі. Зараз за кілограм доведеться заплатити 32,55 грн, що на 0,85 грн більше середньомісячної ціни жовтня.
Про це повідомляє "Мінфін".
Станом на 17 листопада, ціни в супермаркетах на морську сіль складають (за 1 кг):
- Varus - 27,5 грн;
- Megamarket - 37,6 грн;
- АТБ - 27,90 грн;
- Auchan - 31,70 грн;
- Сільпо - 28,49 грн.
Зокрема, ціни на морську сіль зростають вже 3 місяці підряд. У серпні її вартість сягала 29,33 грн/кг, після цього ціна лише зростала:
- вересень - 30,56 грн/кг;
- жовтень - 31,7 грн/кг;
- листопад - 32,55 грн/кг.
Окрім того, що за звичайну кам'яну сіль у супермаркетах доведеться заплатити:
- Auchan - 25 грн/кг.
- Megamarket - 23,60 грн/кг;
- Сільпо - 28,29 грн/кг.
Ціна на сіль в Україні (скрін)
Додамо, що суттєво змінились ціни на популярні крупи. Станом на 17 листопада ціни такі:
- гречка - 76,37 грн/кг;
- пшоно - 30,45 грн/кг;
- рис довгий - 74,59 грн/кг;
- рис круглий - 77,17 грн/кг;
- вермішель довга - 26,60 грн/кг;
- цукор кристалічний - 34,27 грн/кг;
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