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В Україні зросла ціна на сіль: скільки зараз коштує

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Четвер 17 листопада 2022 19:10
В Україні зросла ціна на сіль: скільки зараз коштує Ціна на сіль в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зросла ціна морської солі. Зараз за кілограм доведеться заплатити 32,55 грн, що на 0,85 грн більше середньомісячної ціни жовтня.

Про це повідомляє "Мінфін".

Станом на 17 листопада, ціни в супермаркетах на морську сіль складають (за 1 кг):

  • Varus - 27,5 грн;
  • Megamarket - 37,6 грн;
  • АТБ - 27,90 грн;
  • Auchan - 31,70 грн;
  • Сільпо - 28,49 грн.

Зокрема, ціни на морську сіль зростають вже 3 місяці підряд. У серпні її вартість сягала 29,33 грн/кг, після цього ціна лише зростала:

  • вересень - 30,56 грн/кг;
  • жовтень - 31,7 грн/кг;
  • листопад - 32,55 грн/кг.

Окрім того, що за звичайну кам'яну сіль у супермаркетах доведеться заплатити:

  • Auchan - 25 грн/кг.
  • Megamarket - 23,60 грн/кг;
  • Сільпо - 28,29 грн/кг.

В Україні зросла ціна на сіль: скільки зараз коштуєЦіна на сіль в Україні (скрін)

Додамо, що суттєво змінились ціни на популярні крупи. Станом на 17 листопада ціни такі:

  • гречка - 76,37 грн/кг;
  • пшоно - 30,45 грн/кг;
  • рис довгий - 74,59 грн/кг;
  • рис круглий - 77,17 грн/кг;
  • вермішель довга - 26,60 грн/кг;
  • цукор кристалічний - 34,27 грн/кг;

Раніше ми повідомляли, як в Україні піднялися ціни на алкоголь та цигарки.

Також ми писали, що найбільше подорожчало в Україні за останній місяць.

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