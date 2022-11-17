В Украине выросла цена на соль: сколько сейчас стоит

В Украине выросла цена морской соли. Сейчас за килограмм придется заплатить 32,55 грн, что на 0,85 грн больше среднемесячной цены октября.

Об этом сообщает "Минфин" .

По состоянию на 17 ноября цены в супермаркетах на морскую соль составляют (за 1 кг):

Varus - 27,5 грн;

Megamarket - 37,6 грн;

АТБ - 27,90 грн;

Auchan - 31,70 грн;

Сильпо - 28,49 грн.

В частности, цены на морскую соль вырастают уже 3 месяца подряд. В августе ее стоимость достигала 29,33 грн/кг, после этого цена только росла:

сентябрь - 30,56 грн/кг;

октябрь - 31,7 грн/кг;

ноябрь - 32,55 грн/кг.

Кроме того, за обычную каменную соль в супермаркетах придется заплатить:

Auchan - 25 грн/кг.

Megamarket - 23,60 грн/кг;

Сельпо - 28,29 грн/кг.

Цена на соль в Украине (скрин)

Добавим, что существенно изменились цены на популярные крупы. По состоянию на 17 ноября цены следующие: