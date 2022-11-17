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В Украине выросла цена на соль: сколько сейчас стоит

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Четверг 17 ноября 2022 19:10
В Украине выросла цена на соль: сколько сейчас стоит Цена на соль в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине выросла цена морской соли. Сейчас за килограмм придется заплатить 32,55 грн, что на 0,85 грн больше среднемесячной цены октября.

Об этом сообщает "Минфин".

По состоянию на 17 ноября цены в супермаркетах на морскую соль составляют (за 1 кг):

  • Varus - 27,5 грн;
  • Megamarket - 37,6 грн;
  • АТБ - 27,90 грн;
  • Auchan - 31,70 грн;
  • Сильпо - 28,49 грн.

В частности, цены на морскую соль вырастают уже 3 месяца подряд. В августе ее стоимость достигала 29,33 грн/кг, после этого цена только росла:

  • сентябрь - 30,56 грн/кг;
  • октябрь - 31,7 грн/кг;
  • ноябрь - 32,55 грн/кг.

Кроме того, за обычную каменную соль в супермаркетах придется заплатить:

  • Auchan - 25 грн/кг.
  • Megamarket - 23,60 грн/кг;
  • Сельпо - 28,29 грн/кг.

В Украине выросла цена на соль: сколько сейчас стоитЦена на соль в Украине (скрин)

Добавим, что существенно изменились цены на популярные крупы. По состоянию на 17 ноября цены следующие:

  • гречка - 76,37 грн/кг;
  • пшено - 30,45 грн/кг;
  • рис длинный - 74,59 грн/кг;
  • рис круглый - 77,17 грн/кг;
  • вермишель длинная - 26,60 грн/кг;
  • сахар кристаллический - 34,27 грн/кг;

Ранее мы сообщали, как в Украине поднялись цены на алкоголь и папиросы.

Также мы писали, что больше всего подорожало в Украине за последний месяц.

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