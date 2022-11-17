В Украине выросла цена на соль: сколько сейчас стоит
Цена на соль в Украине (коллаж РБК-Украина)
В Украине выросла цена морской соли. Сейчас за килограмм придется заплатить 32,55 грн, что на 0,85 грн больше среднемесячной цены октября.
Об этом сообщает "Минфин".
По состоянию на 17 ноября цены в супермаркетах на морскую соль составляют (за 1 кг):
- Varus - 27,5 грн;
- Megamarket - 37,6 грн;
- АТБ - 27,90 грн;
- Auchan - 31,70 грн;
- Сильпо - 28,49 грн.
В частности, цены на морскую соль вырастают уже 3 месяца подряд. В августе ее стоимость достигала 29,33 грн/кг, после этого цена только росла:
- сентябрь - 30,56 грн/кг;
- октябрь - 31,7 грн/кг;
- ноябрь - 32,55 грн/кг.
Кроме того, за обычную каменную соль в супермаркетах придется заплатить:
- Auchan - 25 грн/кг.
- Megamarket - 23,60 грн/кг;
- Сельпо - 28,29 грн/кг.
Цена на соль в Украине (скрин)
Добавим, что существенно изменились цены на популярные крупы. По состоянию на 17 ноября цены следующие:
- гречка - 76,37 грн/кг;
- пшено - 30,45 грн/кг;
- рис длинный - 74,59 грн/кг;
- рис круглый - 77,17 грн/кг;
- вермишель длинная - 26,60 грн/кг;
- сахар кристаллический - 34,27 грн/кг;
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