Держстат показав, як піднялися ціни на алкоголь та цигарки

Фото: сигарети в Україні дорожчають на 20% щороку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки з початку 2022 року. Порівняно з груднем 2021 року найбільше подорожчало пиво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, у жовтні: горілка подорожчала на 25,0% до 117,7 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 35,2% до 94,6 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 45,5% до 27,9 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 18,7% до 79,5 гривні за пачку.