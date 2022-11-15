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Держстат показав, як піднялися ціни на алкоголь та цигарки

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 13:07
Держстат показав, як піднялися ціни на алкоголь та цигарки Фото: сигарети в Україні дорожчають на 20% щороку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки з початку 2022 року. Порівняно з груднем 2021 року найбільше подорожчало пиво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, у жовтні:

  • горілка подорожчала на 25,0% до 117,7 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 35,2% до 94,6 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 45,5% до 27,9 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 18,7% до 79,5 гривні за пачку.

Держстат показав, як піднялися ціни на алкоголь та цигарки

Нагадаємо, за даними Держстату, у жовтні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця, сало та свинина, водночас подешевшали гречка, яблука, капуста та картопля.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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