В Україні зробили заяву для пенсіонерів. Що треба зробити терміново

Що треба знати пенсіонерам

Проходити фізичну ідентифікацію мають усі одержувачі пенсій та соціальних виплат.

Це дозволяє перевірити, чи дійсно виплату отримує саме той, кому її було призначено. Через карантин у зв‘язку з Covid-19 пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, отримували пенсію без проходження фізичної ідентифікації, але наразі дані необхідно поновити.

Де пройти ідентифікацію

У будь-якому відділенні Ощадбанку чи сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);

В особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ

Засобами відеоконференцзв’язку з працівниками органів ПФУ;

У закордонній дипломатичній установі України із подальшим відправленням пакета документів поштою чи онлайн.

Водночас для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року, діють загальні правила фізичної ідентифікації.

В Україні зробили заяву для пенсіонерів (facebook.com/MLSP.gov.ua)