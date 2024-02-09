UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні зробили заяву для пенсіонерів. Що треба зробити терміново

Фото: Пенсіонерам в Україні зробили заяву (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

До 31 березня 2024 року пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, можуть пройти ідентифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Що треба знати пенсіонерам

Проходити фізичну ідентифікацію мають усі одержувачі пенсій та соціальних виплат.

Це дозволяє перевірити, чи дійсно виплату отримує саме той, кому її було призначено. Через карантин у зв‘язку з Covid-19 пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, отримували пенсію без проходження фізичної ідентифікації, але наразі дані необхідно поновити.

Де пройти ідентифікацію

У будь-якому відділенні Ощадбанку чи сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);

В особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ 

Засобами відеоконференцзв’язку з працівниками органів ПФУ;

У закордонній дипломатичній установі України із подальшим відправленням пакета документів поштою чи онлайн.

Водночас для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року, діють загальні правила фізичної ідентифікації.

 

В Україні зробили заяву для пенсіонерів (facebook.com/MLSP.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ПенсіїПенсія в Україні