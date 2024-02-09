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В Украине сделали заявление для пенсионеров. Что нужно сделать срочно

Фото: Пенсионерам в Украине сделали заявление (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

До 31 марта 2024 года пенсионеры, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, могут пройти идентификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Что нужно знать пенсионерам

Проходить физическую идентификацию должны все получатели пенсий и социальных выплат.

Это позволяет проверить, действительно ли выплата получает именно тот, кому она была назначена. Из-за карантина в связи с Covid-19 пенсионеры, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, получали пенсию без прохождения физической идентификации, но данные данные необходимо обновить.

Где пройти идентификацию

  • в любом отделении Ощадбанка или сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ)
  • В личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ
  • Средствами видеоконференцсвязи с работниками органов ПФУ
  • В зарубежном дипломатическом учреждении Украины с последующей отправкой пакета документов по почте или онлайн

В то же время, для пенсионеров, которые стали внутренне перемещенными лицами после 24 февраля 2022 года, действуют общие правила физической идентификации.

 

В Украине сделали заявление для пенсионеров (facebook.com/MLSP.gov.ua)

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