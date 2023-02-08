В Україні знову подорожчають молочні продукти: які будуть ціни
Найближчим часом в Україні можуть зрости ціни на молочні продукти. Усе через відключення світла та використання підприємствами генераторів.
Про це розповів народний депутат Дмитро Соломчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Що буде з цінами на "молочку"
Через збільшення витрат на виробництво підприємства змушені підвищити ціни на власну продукцію. Це наслідок відключень світла. Варто зазначити, що подорожчання стосується лише Києва.
"Насамперед криза в енергосистемі впливає на глибоку переробку. Це на молочну продукцію, де є велика потреба в електроенергії та безперервний процес виробництва протягом доби. Якщо виробництво зупинити на 2-3 години, може зіпсуватися вся сировина та будуть великі втрати. Тому переробники змушені були встановити генератори. Тепер ціна залежить від того, скільки за день працює генератор", - розповів Соломчук.
За його словами, кіловат енергії в генераторі коштує майже 20 гривень, тому продукція може подорожчати на 5-6%.
Скільки коштують молочні продукти зараз
За даними Мінфіну, середні ціни на "молочку" в Україні такі:
- молоко - 38 гривень
- масло - 71 гривня
- твердий сир - 300 гривень/кілограм
- плавлений сир - 17 гривень
- кисломолочний сир - 64 гривні
- йогурт - 25 гривень
- кефір - 37 гривень
- маргарин - 30 гривень
- вершки - 22 гривні
- сметана - 40 гривень
Станом на лютий 2023 українці вживають дещо менше молочних продуктів порівняно з попереднім місяцем. Тому за останній місяць можна було спостерігати незначне зниження в ціні на декілька гривень.
Раніше ми розповідали, як повинні виготовляти якісну молочну продукцію.
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