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В Україні знову подорожчають молочні продукти: які будуть ціни

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Україна, Середа 08 лютого 2023 13:43
В Україні знову подорожчають молочні продукти: які будуть ціни Ціни на "молочку" в Україні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Найближчим часом в Україні можуть зрости ціни на молочні продукти. Усе через відключення світла та використання підприємствами генераторів.

Про це розповів народний депутат Дмитро Соломчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Що буде з цінами на "молочку"

Через збільшення витрат на виробництво підприємства змушені підвищити ціни на власну продукцію. Це наслідок відключень світла. Варто зазначити, що подорожчання стосується лише Києва.

"Насамперед криза в енергосистемі впливає на глибоку переробку. Це на молочну продукцію, де є велика потреба в електроенергії та безперервний процес виробництва протягом доби. Якщо виробництво зупинити на 2-3 години, може зіпсуватися вся сировина та будуть великі втрати. Тому переробники змушені були встановити генератори. Тепер ціна залежить від того, скільки за день працює генератор", - розповів Соломчук.

За його словами, кіловат енергії в генераторі коштує майже 20 гривень, тому продукція може подорожчати на 5-6%.

Скільки коштують молочні продукти зараз

За даними Мінфіну, середні ціни на "молочку" в Україні такі:

  • молоко - 38 гривень
  • масло - 71 гривня
  • твердий сир - 300 гривень/кілограм
  • плавлений сир - 17 гривень
  • кисломолочний сир - 64 гривні
  • йогурт - 25 гривень
  • кефір - 37 гривень
  • маргарин - 30 гривень
  • вершки - 22 гривні
  • сметана - 40 гривень

Станом на лютий 2023 українці вживають дещо менше молочних продуктів порівняно з попереднім місяцем. Тому за останній місяць можна було спостерігати незначне зниження в ціні на декілька гривень.

Раніше ми розповідали, як повинні виготовляти якісну молочну продукцію.

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