Як повинні виготовляти якісні молочні продукти: відповідь технолога молокозаводу

На полицях сучасних супермаркетів можна знайти безліч різновидів молока: від коров'ячого до рослинного. Проте знайти серед усіх пляшок справді якісне не так уже й просто.

Чи було молоко раніше якіснішим?

Іноді й зараз можна почути стереотип, що в СРСР усе було якіснішим, молоко в тому числі.Вважалося, що існувало багато ферм, а все молоко було справжнім, тому і кисло на третій день.

"Насправді ж тоді на майже половині ферм корови хворіли на туберкульоз і лейкоз. Попри це, молоко все одно брали на переробку. Чому так? Відповідь проста: пролетаріат потрібно було чимось годувати та бажано, аби за копійки", - пояснює експерт "Молокії".

Тому варто зазначити, що молоко швидко псувалося не через високу якість, а через недотримання норм стерильності: ручне доїння, нестерилізовані ємності, молоковози без термоізоляції, відкритий контакт з людиною на виробництві та ще багато інших факторів.

Твердження про високий рівень якості молока в СРСР - стереотип (фото: Freepik)

Що найважливіше в якісній молочці

"Перший крок - прискіпливий вибір постачальників. Так, пошук кращих ферм є найважливішим фактором, адже лише з якісного молока створюються справжні натуральні продукти, які так цінуються", - розповідає технолог.

Критичними факторами для виготовлення хорошої сировини є здоров’я корови, її корм та навіть підстилка, на якій вона лежить. Завод повинен пильнувати, аби на партнерських господарствах були високі стандарти санітарії, безконтактне доїння, миттєве охолодження молока-сировини.

Як повинні виготовляти хороше молоко

З ферми на виробництво молоко має доставлятися в термоізоляційних молоковозах. Завдяки цьому влітку воно не нагрівається вище шести градусів тепла, а взимку не охолоджується нижче нуля.

Потім фахівці повинні оцінити сировину за показниками якості та безпечності. Далі направляють її на складну переробку, щоб очистити від небажаних бактерій на спеціальній центрифузі, яку молочники називають сепаратором-бактофугою. Ступінь очищування складає 94-96%.

Здорова корова - це основа для виготовлення корисних молочних продуктів (фото: Freepik)

Наступний етап - пастеризація. Після термічної обробки молоко миттєво охолоджується до чотирьох градусів вище нуля та скеровується на фасування. Тут важливими є холодна логістика та обов'язково холодне зберігання на полицях магазинів.

Попри таку обробку молочні продукти треба правильно зберігати. Їх не можна залишати поза холодильником, переливати у брудний посуд, ставити відкрите пакування на одну полицю з м'ясом чи рибою.