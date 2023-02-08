В Украине снова подорожают молочные продукты: какие будут цены

В ближайшее время в Украине могут подняться цены на молочные продукты. Все из-за отключения света и использования предприятиями генераторов.

Что будет с ценами на "молочку"

Из-за увеличения затрат на производство предприятия вынуждены повысить цены на свою продукцию. Это последствие отключений света. Следует отметить, что подорожание касается только Киева.

"Прежде всего кризис в энергосистеме влияет на глубокую переработку. Это на молочную продукцию, где есть большая потребность в электроэнергии и непрерывный процесс производства в течение суток. Если производство остановить на 2-3 часа, может испортиться все сырье и будут большие потери. Поэтому переработчики вынуждены были установить генераторы. Теперь цена зависит от того, сколько в день работает генератор", - рассказал Соломчук.

По его словам, киловатт энергии в генераторе стоит около 20 гривен, поэтому продукция может подорожать на 5-6%.

Сколько стоят молочные продукты сейчас

По данным Минфина, средние цены на "молочку" в Украине такие:

молоко - 38 гривен

масло - 71 гривна

твердый творог - 300 гривен/килограмм

плавленый творог - 17 гривен

кисломолочный сыр - 64 гривны

йогурт - 25 гривен

кефир - 37 гривен

маргарин - 30 гривен

сливки - 22 гривны

сметана - 40 гривен

По состоянию на февраль 2023 года украинцы употребляют несколько меньше молочных продуктов по сравнению с предыдущим месяцем. Поэтому за последний месяц можно было наблюдать незначительное снижение цены на несколько гривен.