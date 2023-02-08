В Украине снова подорожают молочные продукты: какие будут цены
В ближайшее время в Украине могут подняться цены на молочные продукты. Все из-за отключения света и использования предприятиями генераторов.
Об этом рассказал народный депутат Дмитрий Соломчук в эфире телемарафона "Єдині новини".
Что будет с ценами на "молочку"
Из-за увеличения затрат на производство предприятия вынуждены повысить цены на свою продукцию. Это последствие отключений света. Следует отметить, что подорожание касается только Киева.
"Прежде всего кризис в энергосистеме влияет на глубокую переработку. Это на молочную продукцию, где есть большая потребность в электроэнергии и непрерывный процесс производства в течение суток. Если производство остановить на 2-3 часа, может испортиться все сырье и будут большие потери. Поэтому переработчики вынуждены были установить генераторы. Теперь цена зависит от того, сколько в день работает генератор", - рассказал Соломчук.
По его словам, киловатт энергии в генераторе стоит около 20 гривен, поэтому продукция может подорожать на 5-6%.
Сколько стоят молочные продукты сейчас
По данным Минфина, средние цены на "молочку" в Украине такие:
- молоко - 38 гривен
- масло - 71 гривна
- твердый творог - 300 гривен/килограмм
- плавленый творог - 17 гривен
- кисломолочный сыр - 64 гривны
- йогурт - 25 гривен
- кефир - 37 гривен
- маргарин - 30 гривен
- сливки - 22 гривны
- сметана - 40 гривен
По состоянию на февраль 2023 года украинцы употребляют несколько меньше молочных продуктов по сравнению с предыдущим месяцем. Поэтому за последний месяц можно было наблюдать незначительное снижение цены на несколько гривен.
Раньше мы рассказывали, как должны производить качественную молочную продукцию.
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