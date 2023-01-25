В Україні знову подорожчали яйця: скільки коштує десяток

Скільки зараз коштують яйця?

Яка ціна яєць "Квочка "

Novus – 74,19 грн.;

Auchan – 74,2 грн.

У маркеті АТБ такі яйця коштують 66,80 копійок.

Яйця "Ясенсвіт" у магазинах продаю по (за десяток):

Auchan - 74,2 грн;

Novus – 74,19 грн.;

Megamarket – 74,3 грн.;

Varus – 73,9 грн.

В АТБ продукт можна придбати за 69,30 гривень. У "Сільпо" їхня ціна складає 69.49 грн.

Ціна на яйця в АТБ (Скріншот з atbmarket.com)

Зазначається, що подорожчала також упаковка яєць "Ясенсвіт" на 18 штук – майже на 4 грн. Вони коштували 128,46 грн., тепер ціна 132,15 грн.

Чи дешевшатимуть яйця?

Незабаром українці можуть очікувати на зниження цін на яйця. За прогнозом аналітики “Українського клубу аграрного бізнесу” Світлани Литвин, після закінчення зимових свят попит на них має впасти, що призведе до падіння та ціни.

Крім того, на стабілізацію цін має вплинути і поступове збільшення кількості курей-несучок.

"У перспективі можливе зниження, особливо на тлі зниження попиту після новорічних свят", - сказала фахівець.