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В Украине снова подорожали яйца: сколько стоит десяток

Фото: В Украине подорожали яйца (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю взлетели в цене яйца. Их стоимость увеличилась в среднем на 50 копеек.

О подорожании говорят данные сайте Минфин.

Сколько сейчас стоят яйца?

Какая цена яиц "Квочка"

Novus – 74,19 грн;
Auchan – 74,2 грн.

В маркете АТБ такие яйца стоят 66.80 копеек.

Яйца "Ясенсвит" в магазинах продают по (за десяток):

Auchan – 74,2 грн;
Novus – 74,19 грн;
Megamarket – 74,3 грн;
Varus – 73,9 грн.

В АТБ продукт можно купить за 69.30 гривен. В "Сильпо" их цена составляет 69,49 грн.

Цена на яйца в АТБ (Скриншот с atbmarket.com)

Отмечается, что подорожала также упаковка яиц "Ясенсвит" на 18 штук – почти на 4 грн. Они стоили 128,46 грн, теперь цена 132,15 грн.

Будут ли яйца дешеветь?

Вскоре украинцы могут ожидать снижения цен на яйца. По прогнозу аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светланы Литвин, после окончания зимних праздников спрос на них должен упасть, что приведет к падению в цене.

Кроме того, на стабилизацию цен должно повлиять и постепенное увеличение количества кур-несушек.

"В перспективе возможно снижение, особенно на фоне снижения спроса после новогодних праздников",– сказала специалист.

Как мы ранее сообщали, цены на молочные продукты в 2023 году резко пойдут вверх.

А также мы писали о том, стоит ли ожидать повышения цен на хлеб.

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