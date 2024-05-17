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В Україні знизилися ціни на популярний овоч: ціна впала на 28%

Фото: В Україні подешевшали огірки (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні почали суттєво знижуватися ціни на популярний овоч. Йдеться про тепличний огірок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на EastFruit.

Чому падають ціни на огірки

Ціни на тепличний огірок в Україні продовжують інтенсивно знижуватися, що стає відзначеною тенденцією. Це відбувається навіть у контексті того, що українські комбінати вже відвантажують цю продукцію істотно дешевше, ніж рік тому.

Сьогодні ціни на тепличний огірок в Україні становлять від 20 до 60 гривень за кілограм ($0,51-1,52), що в середньому на 28% менше, ніж наприкінці минулого тижня. За словами операторів ринку, причин для такої ситуації було декілька.

По-перше, запаси в комбінатах були стабільними і в достатніх обсягах, що призвело до помітного збільшення пропозиції на ринку. В той же час попит на огірки помітно зменшився порівняно з минулим тижнем. В результаті продавці змушені були знижувати ціни, щоб підштовхнути обсяги продажів та уникнути накопичення великих запасів нереалізованих товарів на складах.

Варто відзначити, що в порівнянні з серединою травня 2023 року тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 57% дешевше. При цьому виробники не виключають подальшого зниження цін при умові збереження поточних темпів збуту.

Скільки коштують огірки в магазинах

Зазначимо, що на тижневих ярмарках, наприклад, у Києві огірки продаються вже від 55 гривень за кілограм.

В супермаркетах ціни стартують від 60 гривень за кілограм.

Ціни на огірки в супермаркетах України (Скриншот)

 

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Нагадаємо, що в Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди.

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