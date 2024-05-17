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В Украине снизились цены на популярный овощ: цена упала на 28%

Фото: В Украине подешевели огурцы (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине начали существенно снижаться цены на популярный овощ. Речь идет о тепличном огурце.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на EastFruit.

Почему падают цены на огурцы

Цены на тепличный огурец в Украине продолжают интенсивно снижаться, что становится  тенденцией. Это происходит даже в контексте того, что украинские комбинаты уже отгружают эту продукцию значительно дешевле, чем год назад.

Сегодня цены на тепличный огурец в Украине составляют от 20 до 60 гривен за килограмм ($0,51-1,52), что в среднем на 28% меньше, чем в конце прошлой недели. По словам операторов рынка, причин для такой ситуации было несколько.

Во-первых, запасы в комбинатах были стабильными и в достаточных объемах, что привело к заметному увеличению предложения на рынке. В то же время спрос на огурцы заметно снизился по сравнению с прошлой неделей. В результате продавцы вынуждены были снижать цены, чтобы подтолкнуть объемы продаж и избежать накопления больших запасов нереализованных товаров на складах.

Следует отметить, что по сравнению с серединой мая 2023 года тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем на 57% дешевле. При этом производители не исключают дальнейшего понижения цен при условии сохранения текущих темпов сбыта.

Сколько стоят огурцы в магазинах

Отметим, что на недельных ярмарках, например, в Киеве, огурцы продаются уже от 55 гривен за килограмм.

В супермаркетах цены стартуют от 60 гривен за килограмм.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины (Скриншот)

 

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Напомним, что в Украине цены на популярный фрукт бьют все рекорды.

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