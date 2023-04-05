В Україні знизилась ціна на популярний овоч: яка зараз вартість
В Україні суттєво зменшилась ціна на білокачанну капусту. У порівнянні з минулим тижнем, вартість знизилась на 10%.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Чому знизилась ціна
Експерти кажуть, що вітчизняні виробники поспішають розпродати запаси продукції старого врожаю до того, як рання капуста почне масово надходити в продаж.
Зниження ціни фермери пов’язують зі стрімким погіршенням якості капусти в наслідок тривалого зберігання. При цьому попит на дану продукцію досить невисокий, що також чинить тиск на ціни.
Загалом фермери продають білокачанну капусту врожаю 2022 року по 15-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.
Експерти зазначили, що білокачанна капуста в Україні зараз продають в середньому на 18% дешевше, ніж рік тому. Аналітики не виключають, що овоч і далі дешевшатиме.
Які ціни на овочі
За даними сайту Мінфін, станом на 5 квітня ціни на овочі в популярних українських супермаркетах такі:
- капуста молода - 64,90 грн/кг;
- капуста білокачанна - 24,67 грн/кг;
- картопля - 9,78 грн/кг;
- цибулю біла - 84,90 грн/кг;
- цибуля ріпчаста - 56,90 грн/кг;
- морква - 49,16 грн/кг;
- огірки - 199 грн/кг;
- помідори червоні - 77,45 грн/кг;
- буряк - 9,65 грн/кг;
- часник - 110,78 грн/кг;
- перець болгарський жовтий - 216,33 грн/кг.
Раніше ми повідомляли, що буде далі з цінами на овочі, і чи "світить" дефіцит.
Також ми писали, чи зміняться ціни на гречку в Україні.