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В Україні знизилась ціна на популярний овоч: яка зараз вартість

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Середа 05 квітня 2023 21:47
В Україні знизилась ціна на популярний овоч: яка зараз вартість Ціни на білокачанну капусту в Україні знизились (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні суттєво зменшилась ціна на білокачанну капусту. У порівнянні з минулим тижнем, вартість знизилась на 10%.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Чому знизилась ціна

Експерти кажуть, що вітчизняні виробники поспішають розпродати запаси продукції старого врожаю до того, як рання капуста почне масово надходити в продаж.

Зниження ціни фермери пов’язують зі стрімким погіршенням якості капусти в наслідок тривалого зберігання. При цьому попит на дану продукцію досить невисокий, що також чинить тиск на ціни.

Загалом фермери продають білокачанну капусту врожаю 2022 року по 15-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти зазначили, що білокачанна капуста в Україні зараз продають в середньому на 18% дешевше, ніж рік тому. Аналітики не виключають, що овоч і далі дешевшатиме.

Які ціни на овочі

За даними сайту Мінфін, станом на 5 квітня ціни на овочі в популярних українських супермаркетах такі:

  • капуста молода - 64,90 грн/кг;
  • капуста білокачанна - 24,67 грн/кг;
  • картопля - 9,78 грн/кг;
  • цибулю біла - 84,90 грн/кг;
  • цибуля ріпчаста - 56,90 грн/кг;
  • морква - 49,16 грн/кг;
  • огірки - 199 грн/кг;
  • помідори червоні - 77,45 грн/кг;
  • буряк - 9,65 грн/кг;
  • часник - 110,78 грн/кг;
  • перець болгарський жовтий - 216,33 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що буде далі з цінами на овочі, і чи "світить" дефіцит.

Також ми писали, чи зміняться ціни на гречку в Україні.

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