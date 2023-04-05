В Україні знизилась ціна на популярний овоч: яка зараз вартість

В Україні суттєво зменшилась ціна на білокачанну капусту. У порівнянні з минулим тижнем, вартість знизилась на 10%.

Чому знизилась ціна

Експерти кажуть, що вітчизняні виробники поспішають розпродати запаси продукції старого врожаю до того, як рання капуста почне масово надходити в продаж.

Зниження ціни фермери пов’язують зі стрімким погіршенням якості капусти в наслідок тривалого зберігання. При цьому попит на дану продукцію досить невисокий, що також чинить тиск на ціни.

Загалом фермери продають білокачанну капусту врожаю 2022 року по 15-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти зазначили, що білокачанна капуста в Україні зараз продають в середньому на 18% дешевше, ніж рік тому. Аналітики не виключають, що овоч і далі дешевшатиме.

Які ціни на овочі

За даними сайту Мінфін, станом на 5 квітня ціни на овочі в популярних українських супермаркетах такі: