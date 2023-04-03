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Що буде з цінами на гречку в Україні: прогноз Мінагрополітики

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 11:07
Що буде з цінами на гречку в Україні: прогноз Мінагрополітики Фото: ціни на гречку в Україні не зростатимуть у 2023 році (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на гречку в Україні у 2023 році залишаться на тому ж рівні, який сформований зараз. З червня можливе навіть зниження ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Як зазначив міністр, згідно з попередніми прогнозами, очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки.

"Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат - не буде підстав для зростання ціни", - сказав він.

Висоцький повідомив, що вартість "очікується в ціновому коридорі, який сформувався сьогодні, навіть може бути певне здешевлення, але це вже зрозуміємо по факту фіксації посівних площ в червні".

Нагадаємо, за даними Держстату, в лютому гречана крупа подешевшала на 4,6% до 65,7 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

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